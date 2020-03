Małopolskie: Od wtorku utrudnienia na A4 w związku z budową węzła Niepołomice

We wtorek rano rozpoczną się utrudnienia na autostradzie A4 w Małopolsce związane z budową węzła autostradowego Niepołomice.Potrwają one do ukończenia prac i oddania do użytkowania węzła, czyli do 30 czerwca 2020 r.

Iwona Mikrut, rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), poinformowała, że utrudnienia będą spowodowane rozpoczęciem budowy pasów włączenia i wyłączenia budowanego węzła Niepołomice z autostradą A4.

W związku z tym od godz. 7 rano we wtorek wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na odcinku 800 m autostrady, pomiędzy miejscami obsługi podróżnych Podłęże i Zakrzów. W nocy z poniedziałku na wtorek trwać będą przygotowania do zmiany organizacji ruchu.

Jak wyjaśniła przedstawicielka GDDKiA, w celu wykonania pasów włączenia i wyłączenia ruchu z węzła Niepołomice na autostradę konieczne będzie zawężenia pasów ruchu autostrady, odpowiednio dla pasa lewego do 2,75 m z wyłączeniem na nim ruchu pojazdów ciężarowych oraz pasa prawego do 3,5 m, na długości około 800 m. Prace prowadzone będą równocześnie na dwóch jezdniach autostrady. Obowiązywać będzie także w tym miejscu ograniczenie prędkości do 80 km/godz.

Według GDDKiA zaawansowanie prac przybudowie węzła Niepołomice wynosi 70 proc. - trwały one także w okresie zimowym i nie ma żadnych opóźnień.

Do tej pory przebudowana została droga wojewódzka nr 964 wraz budową dwóch rond, położono tam dwie warstwy bitumiczne, a pozostała do wykonania jeszcze warstwa ścieralna. Wybudowano łącznice węzła do styku z autostradą. Aktualnie trwa przebudowa ekranów akustycznych i kształtowanie terenu wokół węzła.

Budowa węzła Niepołomice na autostradzie A4 trwa od jesieni 2018 roku. Inwestycję realizuje konsorcjum Trakcja PRKiI z Warszawy i litewska AB Kauno Tiltai, które w drugim przetargu zaproponowało za wykonanie zadania 41,8 mln zł.

Była to najtańsza oferta, ale wciąż nie mieściła się w kosztorysie inwestorskim, który po pierwszym przetargu został podniesiony o ok. 3,9 mln zł, do ponad 31,6 mln zł. Wykonanie inwestycji stało się możliwe, ponieważ resort infrastruktury i samorząd Niepołomic wyasygnowały dodatkowe środki na sfinansowanie budowy węzła.

Nowy węzeł został zlokalizowany między istniejącymi węzłami Kraków Bieżanów i Targowisko. Powstaje w miejscu, gdzie autostrada A4 Kraków - Tarnów przecina drogę wojewódzką nr 964, co umożliwi wjazd i zjazd z autostrady A4 na tę drogę wojewódzką stanowiącą ważne połączenie gmin położonych po południowej stronie autostrady i Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Do tej pory droga wojewódzka przebiegała pod wiaduktem autostradowym, bez możliwości wjazdów i zjazdów na A4.

Według szacunków codziennie do strefy dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i ok. 4,3 tys. samochodów osobowych. Przewiduje się, że Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, która zajmuje ok. 500 ha i pracuje w niej ok. 4,5 tys. osób powiększy się i docelowo pracować w niej będzie 8 tys. osób, co sprawi dużo większy ruch pojazdów.

Wykonanie węzła Niepołomice ograniczy ruch tranzytowy z węzła Targowisko do strefy ekonomicznej przez Puszczę Niepołomicką i liczne miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej nr 964.

Samochody wyjeżdżające z niepołomickiej strefy i jadące na wschód (m.in. do Rzeszowa, na Ukrainę) po wybudowaniu węzła zaoszczędzą 12,5 km drogi (w porównaniu do obecnych możliwości), a te jadące na zachód (do Katowic, Berlina) - 5 km.