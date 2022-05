Małopolskie: Oficjalnie otwarto wyremontowany rynek w Zakliczynie

Jeden z największych placów miejskich w Małopolsce, rynek w Zakliczynie, został w sobotę uroczyście otwarty po przebudowie i remoncie trwającym od jesieni 2019 r. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że inwestycja jest przykładem dobrej współpracy samorządu z rządem.

Było to jedno z najważniejszych przedsięwzięć gminy Zakliczyn ostatnich lat. Koszt inwestycji to 12,6 mln zł. Według informacji władz gminy, rynek w Zakliczynie jest drugim co do wielkości, po rynku w Krakowie, takim placem miejskim w Małopolsce.

Obecny podczas uroczystego otwarcia rynku w Zakliczynie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że inwestycja ta jest przykładem dobrej współpracy samorządu i rządu. "Jestem tu, by potwierdzić dobrą współpracę rządu i samorządu. By apelować do samorządów o współpracę z rządem, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości jest otwarty na współpracę z samorządem" - powiedział.

Podkreślał też, że Polska jest jedna i zasługuje na inwestycje wszędzie tam, gdzie są one potrzebne - chodzi zarówno o duże inwestycje, jak Via Carpatia, jak i o lokalne, potrzebne mieszkańcom. "Często słyszę, że całe pokolenia czekały na realizację inwestycji" - wspominał Adamczyk swoją obecność na uroczystościach otwarcia obiektów infrastrukturalnych.

Minister podziękował samorządowi Zakliczyna za odwagę podjęcia remontu rynku. Takie decyzje są - mówił szef resortu - niełatwe, ponieważ zawsze jest ryzyko, że się nie uda. "Dla gminy każdy milion złotych to ciężko wypracowane pieniądze" - zauważył Adamczyk. Jak dodał, wspaniałe efekty przedsięwzięcia w Zakliczynie możliwe były także dzięki wsparciu finansowemu z budżetu państwa.

Burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak określił zakliczyński rynek "handlową stolicą Pogórza". Przypomniał historię tej inwestycji. Gmina rozpoczęła przygotowania do remontu w 2016 r. - były to konsultacje, w tym z konserwatorami zabytków, starania o pozyskanie potrzebnych środków. Roboty rozpoczęły się w październiku 2019 r.

Całkowita wartość prac wyniosła 12,6 mln zł, z czego blisko 8,2 mln zł stanowiły środki zewnętrzne pozyskane z budżetu państwa oraz funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja była podzielona na trzy etapy. W pierwszym etapie dzięki środkom z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3,5 mln zł przebudowano drogi gminne wokół rynku oraz wybudowano chodniki i miejsca parkingowe. Wykonano też prace ziemne, polegające na modernizacji przestarzałej kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej, wykonano oświetlenie. W sumie roboty te kosztowały prawie 4,9 mln zł. Drugi etap sfinansowano także dzięki FDS - przebudowano drogę powiatową przebiegającą przez płytę rynku. Wartość tego zadania to 1,7 mln zł.

Na trzeci etap zadania, obejmujący rewitalizację płyty rynku i inne prace poprawiające estetykę centrum Zakliczyna, samorząd pozyskał przeszło 3,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zaangażowano również środki przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - blisko 250 tys. zł. W ramach tych prac wymieniona została nawierzchnia płyty rynku, wykonano iluminację m.in. budynku ratusza, kapliczki św. Floriana, studni i pomnika - obiekty te zostały odnowione. Na placu postawiono osiem kramów handlowych, przystanek autobusowy i inne obiekty małej architektury, w tym blisko 30 ławek. Zwiększyła się liczba drzew - zasadzono ponad 70 klonów polskich. Ostatni etap prac łącznie kosztował ok. 6 mln zł.

Zdaniem burmistrza Zakliczyna rewitalizacja miejsca, które jest "sercem miasta i gminy", odmieniła na zawsze estetykę centrum Zakliczyna i zdecydowanie poprawiła funkcjonalność w zakresie usług świadczonych mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom. Władze miasta zamierzają utrzymać kilkuwiekową tradycję targową na tym placu, dlatego płyta będzie nadal udostępniana handlującym. Nie ma planów tworzenia w tym rejonie strefy płatnego parkowania.

