Małopolskie: Ogłoszono dwa przetargi ws. budowy obwodnicy Niepołomic i Podłęża

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił dwa przetargi dotyczące budowy drugiego etapu obwodnicy Niepołomic i Podłęża w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości blisko 32 mln zł.

Jak przekazał w piątek ZDW, inwestycja została podzielona na dwa odcinki realizacyjne o łącznej długości około 5,2 km.

Pierwszy z przetargów ogłoszono w trybie "zaprojektuj i wybuduj" dla odcinka od wylotu skrzyżowania ulic Kwiatkowskiego i Diesla do skrzyżowania z drogą krajową nr 75. Jego długość to ok. 3,9 km. Zgodnie z planami będzie to droga klasy G (główna), jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu. Przebiegać będzie w śladzie istniejących dróg gminnych.

Wybrana w przetargu firma będzie miała za zadanie opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania inwestycji, a następnie wykonać roboty budowlane. Termin realizacji zamówienia określono na 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Drugi przetarg dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla drugiego odcinka obwodnicy Podłęża i Niepołomic jako nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964. Zakres podstawowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych i niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiającej realizacje inwestycji na odcinku od skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego, ul. Diesla i ul. Trawniki od skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego i ul. Grabskiej w miejscowościach Niepołomice i Podłęże.

Zgodnie z warunkami przetargu zakres podstawowy zamówienia powinien zostać wykonany w ciągu 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym nie później niż do dnia 31 października 2023 r.

W grudniu zeszłego roku drugi etap budowy obwodnicy Podłęża oraz Niepołomic otrzymał dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości blisko 32 mln zł.

Inwestorem zadania jest województwo małopolskie; wraz z gminą Niepołomice zapewni ono także własny wkład finansowy. W sumie całość zadania będzie kosztować ok. 40 mln zł. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2022-2024.

Według pomysłodawców ukończony do tej pory zjazd z autostrady A4 oraz pierwszy etap obwodnicy Niepołomic i Podłęża połączą się z planowanym drugim etapem w jeden ciąg komunikacyjny prowadzący od autostrady A4 do DK 75. Zapewni to zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum Niepołomic, ograniczy praktycznie do minimum wjazd ciężkich samochodów do miasta, a przebudowane skrzyżowania poprawią bezpieczeństwo i skutecznie upłynnią ruch w Niepołomickiej Stefie Inwestycyjnej.

