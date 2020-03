Małopolskie: Ograniczenia w kursowaniu pociągów regionalnych

Zarząd województwa małopolskiego zdecydował o ograniczeniu liczby regionalnych połączeń kolejowych realizowanych przez przewoźników na zlecenie samorządu. Nowy rozkład zostanie wprowadzony od środy do 29 marca.

Jak poinformował we wtorek rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Michał Drewnicki, decyzja o ograniczeniu kolejowego ruchu pasażerskiego jest podyktowana drastycznym zmniejszeniem mobilności mieszkańców regionu, spowodowanym pandemią koronawirusa.

Os środy do 29 marca ograniczeniu ulegnie liczba połączeń kolejowych realizowanych zarówno przez samorządowego przewoźnika Koleje małopolskie, jak i Polregio. "W zależności od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej termin przywrócenia zawieszonych pociągów może ulec przesunięciu" - wskazał rzecznik.

W związku z radykalnym ograniczeniem ruchu lotniczego wycofane zostaną wszystkie uruchomione od 15 marca pociągi relacji Kraków Główny - Kraków Lotnisko - Kraków Główny. Dodatkowo odwołana zostanie również większość autobusów komunikacji zastępczej kursujących pomiędzy Krakowem Głównym i Wieliczką (z wyjątkiem pierwszego i ostatniego w dobie).

Na linii SKA2 Koleje Małopolskie odwołają pociągi odwozowe uzupełniające w popołudniowym szczycie przewozowym (pomiędzy 15:00 a 17:00) oraz pary do nich, pozostawiając częstotliwość połączeń co godzinę. Z kolei na trasie do Tarnowa z rozkładu jazdy zostanie wycofane po jednej parze kursów w porannym i popołudniowym szczycie oraz ostatni pociąg w dobie Tarnów - Bochnia.

Na Podhalu zawieszone zostaną wszystkie połączenia krótkiej relacji Nowy Targ - Zakopane - Nowy Targ. W rozkładzie jazdy pozostaną kursy dłuższych relacji z Krakowa oraz Chabówki, jednakże wycofana zostanie przesiadka na pociąg w Szaflarach. Połączenia będą obsługiwane komunikacją zastępczą na całym odcinku od Chabówki do Zakopanego.

Całkowicie zawieszone zostaną realizowane na styku z województwem podkarpackim połączenia Kolei Małopolskich z Krakowa i Nowego Sącza do Jasła oraz Polregio z Rzeszowa do Gorlic. Do jednej pary w piątki i niedziele ograniczona zostanie oferta pomiędzy Oświęcimiem a Czechowicami-Dziedzicami w woj. śląskim. Ponadto na wniosek województwa podkarpackiego jedna para pociągów z Katowic do Rzeszowa zostanie odwołana na odcinku Tarnów - Rzeszów. O jedną parę mniej pojedzie również pomiędzy Tarnowem a Bogumiłowicami oraz między Nowym Sączem a Piwniczną.

Nie ulegną zmianom rozkłady jazdy Autobusowych Linii Dowozowych skomunikowanych z pociągami linii SKA1 w Wieliczce oraz linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Olkusz - Krzeszowice oraz Olkusz - Trzyciąż - Kraków. Z uwagi na zamknięcie granic państwa, skrócona została trasa autobusowej linii transgranicznej do relacji Bukowina Tatrzańska - Chochołów. W tej relacji przewozy będą realizowane bez ograniczeń.

Władze regionu apelują, żeby pasażerowie przed rozpoczęciem podróży każdorazowo sprawdzali rozkład jazdy np. na stronach internetowych operatorów a także o śledzili informacje stacyjne i komunikaty wygłaszane przez megafony.