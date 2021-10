Małopolskie: Ostatni fragment obwodnicy Skawiny oddany do użytku

Ostatni, czwarty fragment obwodnicy Skawiny k. Krakowa, prowadzącej od drogi krajowej nr 44 do drogi wojewódzkiej nr 953, został we wtorek oddany do użytku. Budowa trasy o długości 2,3 km kosztowała ponad 42 mln zł.

Inwestycja dofinansowywana jest ze środków unijnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego, w wysokości ponad 31 mln zł.

Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka podkreślił podczas wtorkowej uroczystości, że dokończenie budowy obwodnicy Skawiny pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum tego miasta, skróci czas przejazdu oraz zwiększy komfort podróży. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo ruchu, a przedsiębiorcy zyskają większą dostępność do terenów inwestycyjnych.

"Otwarcie tej drogi to dobra informacja da mieszkańców gminy Skawina, ale także wszystkich mieszańców Małopolski, którzy podróżują w tej części regionu" - wskazał marszałek. Zapowiedział, że rozpoczęły się już prace koncepcyjne zmierzające do przedłużenia nowej trasy w kierunku Izdebnika w powiecie wadowickim.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik zaznaczył, że uczestniczy w uroczystości jako mieszkaniec gminy Skawina. "To zadanie znakomicie wpisuje się we wszystko to, na czym zależy nam mieszkańcom, aby ruch na terenie naszej gminy był drożny, sprawny, szybki i bezpieczny, ale także wpisywał się w ciąg komunikacyjny całego regionu" - powiedział.

Według burmistrza Skawiny Norberta Rzepisko, jest to ważna inwestycja dla gminy, w której przygotowaniu i realizacji samorząd partycypował finansowo. Wyraził nadzieję, że inwestycja w przyszłości będzie miała swoją kontynuację w formie przedłużenia drogi w kierunku sąsiedniej gminy Kalwaria Zebrzydowska i powiatu wadowickiego.

Zadanie na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie zrealizowała w ciągu niecałych dwóch lat firma Energopol. Koszt wykonania tego fragmentu obwodnicy to ponad 42 mln zł, z czego przeszło 31 mln zł stanowią środki unijne pochodzące z RPO województwa małopolskiego.

Ostatni odcinek obwodnicy Skawiny liczy 2,3 km długości. Łączy drogę krajową nr 44 z drogą wojewódzką nr 953. W ramach inwestycji wybudowano także dwa wiadukty (w miejscu skrzyżowania z drogą gminną) oraz dwa ronda, a wzdłuż całej trasy wytyczono bezpieczną ścieżkę rowerową.

Budowa obwodnicy Skawiny jest realizowana etapami od kilkunastu lat. Najpierw gmina Skawina wybudowała fragment obwodnicy, odchodzący od ul. Krakowskiej (droga krajowa nr 44) do skrzyżowania z ul. Nowoprzemysłową. W 2014 r. został zrealizowany dalszy fragment do ul. Energetyków, przebiegający w sąsiedztwie skawińskiej strefy gospodarczej, a w lipcu 2019 r. ukończono trzeci odcinek od skrzyżowania z ulicą Energetyków do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego (DK44).

Po zakończeniu ostatniego odcinka cała obwodnica Skawiny mierzy ponad 7 km - od ul. Krakowskiej (DK44) do drogi wojewódzkiej nr 953.

