Małopolskie: Oświęcim rozbuduje park nieopodal Muzeum Auschwitz

Samorząd Oświęcimia rozbuduje park znajdujący się w pobliżu byłego niemieckiego obozu Auschwitz. Jego elementem będzie m.in. obelisk poświęcony rtm. Witoldowi Pileckiemu. Miasto szuka wykonawcy. Prace mają zostać zrealizowane w bieżącym roku – podał magistrat.

"Inwestycja będzie dofinansowana z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego (OSPR). Całość ma kosztować ok. 1,8 mln zł. Z Programu na ten cel trafi ok. 1,4 mln zł" - poinformowała we wtorek rzecznik oświęcimskiego magistratu Katarzyna Kwiecień.

Park powstanie w dzielnicy Zasole, która położona jest na lewym brzegu rzeki Soły. To tam Niemcy podczas okupacji utworzyli obóz koncentracyjny Auschwitz. Zielony teren znajdzie się nieopodal tego miejsca pamięci.

Pierwszy etap zagospodarowania dość zaniedbanego wcześniej terenu zielonego między osiedlem i miejscem pamięci samorząd zrealizował w 2018 r. Odmienił on okolicę nazywaną przez oświęcimian "trójkątem bermudzkim". Tędy przejeżdża większość turystów przybywających do Muzeum Auschwitz. Na powierzchni blisko 1 ha powstał plac wraz z fontanną, który otoczyły miejsca do siedzenia tworząc amfiteatr. Powstała też ścieżka zdrowia i siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw. Ustawiono stoliki do gier i tenisa stołowego. Kosztowało to ponad 2,5 mln zł. 1,6 mln zł pochodziło z OSPR.

Obecnie zagospodarowane zostanie 1,5 ha przylegające do już istniejącego parku. Teren ten to obecnie trawnik z niewielką ilością drzew.

"Istniejący park zostanie poszerzony. Jego nowa część zostanie zalesiona. Znajdzie się miejsce na plac zabaw dla najmłodszych. Okolica będzie sprzyjało spacerom, ale także kontemplacji i refleksji. W tę część wkomponowane zostaną bowiem rosnące tu już od kilku lat Drzewa Pamięci. Są to: dąb Wolności, który przypomina o zbombardowaniu w 1937 r. przez niemieckie samoloty baskijskiego miasteczka Guernica, a także lipa z miasteczka Dachau, w którym hitlerowcy utworzyli pierwszy obóz koncentracyjny. Ustawiony zostanie niewielki obelisk poświęcony rtm. Witoldowi Pileckiemu" - powiedziała Katarzyna Kwiecień.

Teren zostanie oświetlony i objęty monitoringiem. Ustawione zostaną ławki.

Jak podkreśliła rzecznik magistratu, rozbudowa parku pomyślana została tak, by powstało naturalne przejście między strefą zadumy i pamięci, położoną bliżej byłego obozu, a częścią wypoczynkową przy osiedlu mieszkaniowym.

Magistrat ogłosił już przetarg, który ma wyłonić wykonawcę prac. Na ich realizację będzie on miał 150 dni od momentu przejęcia placu budowy. "Zadanie ma zostać zakończone jeszcze w tym roku" - dodała Kwiecień.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został przyjęty w 1996 r. po konflikcie wokół centrum handlowego nieopodal murów byłego niemieckiego obozu Auschwitz, które budowała prywatna spółka. Jest skierowany do samorządów rejonu Oświęcimia. Zakłada przede wszystkim uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Muzeum Auschwitz, a także wsparcie w rozwiązaniu problemów, dotyczących m. in. infrastruktury.

Dotychczas budżet państwa przeznaczył na inwestycje pod auspicjami OSPR ponad 135 mln zł. Samorządy dołożyły kilkadziesiąt milionów. Zmodernizowany został w znacznym stopniu układ komunikacyjny w Oświęcimiu, a w zaadaptowanych zabytkowych budynkach zlokalizowanych nieopodal byłego obozu Auschwitz I powstała Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego.

Pierwszy etap Programu obejmował lata 1997-2001. Rada Ministrów przyjęła później drugą część dokumentu na lata 2002-2006, trzecią - 2007-2011 i czwartą - 2012-2015 oraz piątą - 2016-2020. Obecnie realizowany jest VI etap.

