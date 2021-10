Małopolskie: Otwarto nowy most na Dunajcu w Kurowie na dk75

W poniedziałek udostępniono kierowcom nowy most na Dunajcu w Kurowie k. Nowego Sącza w ciągu drogi krajowej nr 75. Inwestycja o wartości ponad 189 mln zł zrealizowano w ciągu niecałego 2,5 roku. W przyszłości obiekt znajdzie się na trasie tzw. „sądeczanki”.

Jak wskazał podczas uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, ponad 600-metrowa przeprawa jest "arcytrudnym dziełem inżynierskim, które będzie świadectwem możliwości i kunsztu polskich inżynierów".

Jak zaznaczył, inwestycja sprawia, że trasa staje się bezpieczniejsza. "To tutaj w okolicach starej przyprawy mostowej przez Dunajec dochodziło do wielu tragicznych wypadków drogowych" - przypomniał szef resortu infrastruktury.

Dodał, że przełożenie ruchu na nową przeprawę nie oznacza końca prac; wszystkie roboty będą ukończone w kwietniu 2022 r.

W listopadzie rozpocznie się rozbiórka tymczasowych podpór nowego mostu. W tym roku wykonawca przystąpi także do rozbierania starego obiektu. Kończone będą zjazdy indywidualne od strony Nowego Sącza oraz oświetlenie drogi.

Nowy most położony jest poniżej starego i dłuższy od poprzednika o 200 m. Całkowita jego długość wynosi 602 m, szer. 17,18 m, natomiast pylony wznoszą się na ok. 33,5 m od poziomu terenu. Most ma po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Ze względu na jego konstrukcję i lokalizację możliwa będzie dobudowa drugiej jezdni z dodatkowym mostem, kiedy zapadanie decyzja o budowie nowej trasy do Nowego Sącza tzw. "sądeczanki".

Most zaprojektowano zgodnie z parametrami technicznymi wymaganymi dla drogi klasy GP (główna przyspieszona).

W ramach inwestycji na odcinku 2-km został zmieniony przebieg drogi krajowej nr 75: od parkingu w Tęgoborzu do skrzyżowania w Kurowie.

Wykonawcą zadania o wartości ponad 189 mln zł jest polsko-węgierskie konsorcjum firm: Banimex i Hodmezovasarhelyi Utepito Korlatolt Felelossegu.

Nowy obiekt zastąpił istniejący most w Kurowie, wybudowany w 1943 r., którego jego stan techniczny jest zły.

