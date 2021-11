Małopolskie: Pasażerowie mogą korzystać z dwóch nowych dworców kolejowych

Pasażerowie od wtorku mogą korzystać z dwóch nowych dworców kolejowych w Sterkowcu i Biadolinach Szlacheckich w Małopolsce. Obydwa obiekty powstały w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych (IDS). Łącznie koszt ich budowy wyniósł blisko 9 mln zł.

Jak ocenił w Sterkowcu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, otwarcie nowego dworca w tej miejscowości potwierdza, że rząd realizuje swój strategiczny cel, jakim jest budowa i odbudowa dworców, stacji i przystanków kolejowych w całym kraju.

"Każdy region naszego kraju, każde województwo i powiat (…) zasługują na to, aby tam realizować inwestycje oczekiwane przez Polaków i te inwestycje realizujemy (…). To jest nasz cel, a Sterkowiec jest tego doskonałym przykładem" - zaznaczył.

Szef resortu infrastruktury przypomniał, że w obecnym tzw. programie dworcowym założono docelowo budowę lub modernizację 190 obiektów, a obecnie przygotowywany jest już nowy program inwestycji z tym związanych.

"Mamy ambitne plany i zamierzenia oraz daleko postawione cele. A tym celem zasadniczym jest bezpieczeństwo i wygoda podróżnych, bo Polacy wracają na kolej" - wskazał Adamczyk.

Dyrektor biura inwestycji PKP Wojciech Zabłocki poinformował podczas uroczystości, że nowe obiekty w Sterkowcu i Biadolinach Szlacheckich zostały zbudowane w ciągu niespełna dwóch lat w trybie "projektuj i buduj". Obydwa powstały w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych według autorskiego projektu PKP SA.

Są to tzw. IDS-y modułowe, czyli projekty typowe, w których zaimplementowano szereg nowoczesnych i zwiększających komfort podróżnych rozwiązań. Budynki - wskazał przedstawiciel PKP - spełniają standardy XXI wieku, odznaczają się współczesną i nowoczesną formą architektoniczną, są przyjazne środowisku, dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, a także tanie w utrzymaniu i bezpieczne.

Zastąpiły one stare budynki dworców, które jako nie przystające do współczesnych standardów obsługi podróżnych, zostały przeznaczone do wyburzenia.

Dworzec w Sterkowcu zaprojektowano jako budynek parterowy, składający się z dwóch części połączonych wiatą. Pierwsza z nich to część dworcowa, w której mieści się poczekalnia oraz toalety ogólnodostępne. W drugiej części, tzw. miejskiej, urządzono niewielki lokal komercyjny. Pod wiatą zlokalizowano również stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy rowerów.

Nowy dworzec w Biadolinach Szlacheckich jest nieco mniejszy. Pod wiatą znajduje się pawilon, w którym zlokalizowano niewielką ogrzewalnię, klimatyzowaną poczekalnię oraz toalety. Pod dachem zaprojektowano także stojaki rowerowe i stację napraw jednośladów. Obydwa budynki będą wyróżniają wieże zegarowe o wysokości ośmiu metrów.

Budowa nowych dworców w Biadolinach i Sterkowcu jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Koszt tych przedsięwzięć to odpowiednio 4,25 mln zł i 4,69 mln zł.

Według Zabłockiego udostępnione we wtorek dworce w Małopolsce, to 42. i 43. obiekt zbudowany w ramach obecnie realizowanego programu dworcowego.

"Wszystkich takich obiektów będzie 190 w całej Polsce w ramach tego programu, część jest budowana od podstaw, a cześć to modernizacja obiektów zabytkowych" - wyjaśnił przedstawiciel PKP.

Program wart blisko 2 mld zł jest realizowany ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz pieniędzy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko.

