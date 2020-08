Małopolskie: Pięć wniosków do programu Kolej Plus na ponad 1,5 mld zł

Województwo małopolskie złożyło pięć wniosków do rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Łączna szacowana ich wartość przekracza 1,5 mld zł.

Jak ocenił wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka, uczestnictwo w naborze do Programu Kolej Plus jest naturalną konsekwencją działań samorządu regionu, mających na celu rozwój i popularyzację kolejowego transportu pasażerskiego.

"Chcemy, aby kolej w naszym regionie kojarzyła się pasażerom z komfortem, pewnością i nowoczesnością, dlatego też zależy nam, aby w Małopolsce realizowanych było jak najwięcej inwestycji kolejowych, które podniosą standard i jakość podróży" - wskazał wicemarszałek.

Województwo małopolskie złożyło pięć wniosków do rządowego programu. Są to budowy nowych połączeń: Kraków - Myślenice, Kraków - Niepołomice, Kraków - Olkusz oraz rewitalizacje: linii kolejowej nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka - Żywiec (usprawnienie połączenia Kraków - Żywiec) i linii kolejowej nr 108 i 110 na odcinku Gorlice - Jasło (usprawnienie połączenia Kraków - Jasło).

Pierwszym z Małopolskich projektów wskazanych do programu Kolej Plus była budowa nowej linii kolejowej łączącej podkrakowskie Myślenice ze stolicą regionu, Krakowem.

Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka ocenił w maju, że miasto to jest jednym z największych ośrodków w Polsce bez dostępu do infrastruktury kolejowej a najbliższy przystanek kolejowy znajduje się w odległości około 15 km. Połączenie kolejowe do Krakowa - wskazał - będzie także alternatywą dla zakorkowanej Zakopianki.

"To będzie swoisty +złoty pociąg+ dla Myślenic, projekt cywilizacyjny wprowadzający naszą gminę i gminy ościenne w XXI wiek" - zaznaczył.

W zeszłym roku samorząd województwa małopolskiego, miasta Kraków i Myślenice oraz gminy Siepraw i Świątniki Górne wybrały firmę, która opracuje koncepcję z elementami studium wykonalności dla nowej linii kolejowej między Krakowem i Myślenicami.

Nowa linia kolejowa ma przebiegać od Krakowa, przez Świątniki Górne, Siepraw do Myślenic. Pomysł takiego połączenia pojawił się jeszcze przed wojną; potem był rozważany w latach 70., a następnie został zarzucony.

Dzięki realizowanemu pod auspicjami Ministerstwa Infrastruktury Programowi Kolej Plus, wartemu 5,6 mld zł, możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Głównym jego celem jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców.

Kolej Plus zakłada realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych. Inwestycje mają być sfinansowane w 85 proc. ze środków Programu, a w 15 proc. ze środków pochodzących z samorządów. Realizację Programu Kolej Plus zaplanowano do 2028 r.

Realizatorem programu będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Działania mają prowadzić samorządy, łączące się w zależności od przebiegu inwestycji w większe grupy, we współpracy z PLK.

Jak poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki, do rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus zgłoszono z całego kraju blisko 100 wniosków. Najwięcej - 19 - nadesłano ze Śląska.