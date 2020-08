Małopolskie: Pilotażowy monitoring zanieczyszczeń przemysłowych w Skawinie

Pilotażowy monitoring zanieczyszczeń przemysłowych prowadzony jest od tego miesiąca w podkrakowskiej gminie Skawina. Projekt, oparty na platformie internetowej nagrodzonej w konkursie Smogathon 2019, potrwa do końca tego roku.

Jak podkreślił we wtorek wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz, pilotaż jest prowadzany po wcześniejszym rozpoznaniu zainteresowania i potencjału innych gmin aglomeracji krakowskiej.

Według niego nowe rozwiązanie to na razie pilotaż, ale docelowo władze regionu chcą nim objąć całą Małopolskę. "To bardzo ważne, aby zobowiązać zakłady przemysłowe do natychmiastowego reagowania i informowania mieszkańców o awarii. W ten sposób każdy będzie miał szansę, aby chronić się przed jej skutkami" - zaznaczył.

Projekt platformy internetowej do monitoringu zanieczyszczeń przemysłowych został opracowany przez zespół Qubit, laureata nagrody specjalnej przyznanej przez Krakowski Park Technologiczny podczas konkursu Smogathon 2019 w Krakowie.

Pilotażowe wdrożenie jest prowadzone przez Krakowski Park Technologiczny w ścisłej konsultacji i współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Miasta i Gminy Skawina oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Według władz województwa portal daje mieszkańcom łatwy i wygodny dostęp do informacji na temat incydentów zanieczyszczenia powietrza przez zakłady przemysłowe, posiadanych pozwoleń na emisję w danym roku, faktycznego poziomu emisji, dostępu do raportów z kontroli. Dla przedsiębiorców jest uproszczonym sposobem ewidencjonowania danych zawartych w pozwoleniach na emisję zanieczyszczeń, ułatwieniem monitorowania poziomów zanieczyszczeń i łatwym dostępem do danych historycznych.

Jak zapowiedział Urynowicz, doświadczenia i rekomendacje zgromadzone podczas pilotażu zostaną wykorzystane przez urząd marszałkowski przy tworzeniu docelowego rozwiązania obejmującego wszystkie gminy i przedsiębiorstwa działające na terenie województwa małopolskiego. System ten będzie częścią strony https://powietrze.malopolska.pl