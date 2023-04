Małopolskie: PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację odcinka Limanowa – bocznica Klęczany

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły w poniedziałek przetarg na modernizację linii kolejowej nr 104 na kolejnym odcinku Limanowa – bocznica Klęczany w Małopolsce. Linia ta wchodzi w skład nowego połączenia kolejowego nazywanego potocznie "Podłęże – Piekiełko".

W skład przygotowywanego połączenia kolejowego "Podłęże - Piekiełko" wchodzi trasa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, która zostanie zmodernizowana i zelektryfikowana, oraz zupełnie nowy odcinek łączący Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.

Ogłoszone w poniedziałek postępowanie przetargowe dotyczy modernizacji odcinka Limanowa - bocznica Klęczany (bez stacji Limanowa) na linii nr 104 Chabówka - Nowy Sącz. Jak podkreślili przedstawiciele PKP PLK, oznacza to reaktywację tego odcinka, na który pociągi wrócą po ponad 20 latach przerwy.

W ocenie ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, cytowanego w komunikacie, realizacja projektu Podłęże-Piekiełko zlikwiduje wykluczenie komunikacyjne tych obszarów i zmieni układ komunikacyjny całej Małopolski.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel przekazał, że ogłoszony w poniedziałek przetarg przybliża realizację całego przedsięwzięcia dotyczącego modernizacji linii nr 104 Chabówka - Nowy Sącz.

Postępowanie dotyczy gruntowej modernizacji fragmentu linii kolejowej między Limanową a Klęczanami. W jego zakresie znalazła się m.in. budowa nowych torów wraz z elektryfikacją trasy; tory na odcinku Limanowa - Klęczany na długości ok. 8 km zostaną poprowadzone w nowym miejscu. Zaplanowano przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Ważnym elementem będzie także modernizacja i budowa nowych obiektów inżynierskich, m.in. dziewięciu mostów i czterech wiaduktów, a także nowego tunelu kolejowego o długości blisko 4 km w miejscowości Pisarzowa. Zaplanowano ponadto budowę nowej stacji Męcina oraz przystanków: Mordarka i Chomranice. Przebudowa stacji Limanowa zaplanowana jest w ramach osobnego zdania.

Przetarg na odcinek Limanowa - bocznica Klęczany to już czwarte ogłoszone postępowanie przetargowe dotyczące modernizacji trasy nr 104 Chabówka - Nowy Sącz; wcześniej wszczęto przetargi dotyczące odcinków: Chabówka - Rabka Zaryte, Klęczany - Nowy Sącz oraz Rabka Zaryte - Mszana Dolna.

Całe przedsięwzięcie nazywane "Podłęże - Piekiełko" zakłada wybudowanie 58 km nowej linii kolejowej, która zacznie się we wsi Podłęże w gm. Niepołomice i skieruje na południe. W miejscowości Szczyrzyc linia się rozgałęzi i będzie biec na wschód do miejscowości Tymbark (linia 622) i na zachód do miejscowości Mszana Dolna (linia 623). W tych miejscowościach nowa linia połączy się z istniejącą 75-kilometrową linią Chabówka - Nowy Sącz (linia 104), która zostanie zmodernizowana.

Z analiz wynika, że realizacja projektu "Podłęże - Piekiełko" umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków - Zakopane w czasie krótszym niż dwie godziny, a na odcinku Kraków Główny - Nowy Sącz poniżej godziny.

