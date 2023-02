Małopolskie: PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację odcinka Rabka Zaryte-Mszana Dolna

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły w piątek przetarg na modernizację linii kolejowej nr 104 na kolejnym odcinku Rabka Zaryte - Mszana Dolna w Małopolsce. Linia ta wchodzi w skład nowego połączenia kolejowego zwanego potocznie „Podłęże – Piekiełko”.

W skład przygotowywanego połączenia kolejowego "Podłęże - Piekiełko" wchodzi trasa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, która zostanie zmodernizowana i zelektryfikowana oraz zupełnie nowy odcinek łączący Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.

Jak przypomniał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas briefingu, o przedsięwzięciu inwestycyjnym nazywanym "Podłęże - Piekiełko" mówi się od wielu lat, a obecnie projekt to wchodzi w fazę realizacji w części dotyczącej gruntownej modernizacji linii nr 104. Zaznaczył, że inwestycja ma finansowanie, ponieważ została wpisana do rządowego programu kolejowego.

"Jesteśmy praktycznie przygotowani na większość tego projektu. Działania przygotowawcze dotyczące tej nowej linii Podłęże - Piekiełko jeszcze trwają, w tym pozyskiwanie zgód instytucjonalnych. Pomiędzy Chabówką a Nowym Sączem kolejne odcinki tego szlaku kolejowego wchodzą w fazę realizacji albo też są ogłaszane przetargi" - wskazał szef resortu infrastruktury.

Zaznaczył, że dzięki modernizacji odcinka Rabka Zaryte - Mszana Dolna mieszkańcy Mszany Dolnej już pod koniec 2025 roku będą mogli dojechać do Krakowa przez Chabówkę w czasie około godziny i 15 minut. Po wybudowaniu nowej linii między Podłężem i Tymbarkiem - zapowiedział Adamczyk - czas przejazdu z tego miasteczka do stolicy Małopolski wyniesie ok. 40 minut.

"Efektem tych działań będzie likwidacja wykluczenia komunikacyjnego Sądecczyzny (…). To - można powiedzieć - poszerzy krąg podkrakowskich miejscowości biorąc pod uwagę czas dojazdu koleją do centrum miasta" - ocenił minister.

Członek zarządu PKP PLK Piotr Majerczak przekazał, że ogłoszony w piątek przetarg dotyczy gruntownej przebudowy 10-km fragmentu linii kolejowej między Rabką Zaryte a Mszaną Dolną. W jego zakresie znalazły się m.in.: budowa nowych torów wraz z elektryfikacją trasy oraz przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Ważnym elementem będzie także modernizacja i budowa nowych obiektów inżynierskich, m.in. budowa mostów w Mszanie Dolnej nad rzekami Rabą i Mszanką. Zaplanowano budowę nowoczesnej stacji w Mszanie Dolnej oraz modernizację przystanków Mszana Dolna Marki i Raba Niżna.

Według niego jest to już trzecie postępowanie przetargowe dotyczące modernizacji trasy nr 104 Chabówka - Nowy Sącz; wcześniej ogłoszono przetargi dotyczące odcinków: Chabówka - Rabka Zaryte oraz Klęczany - Nowy Sącz.

Według zapowiedzi PLK w drugim kwartale br. planowane jest wszczęcie kolejnego postępowania przetargowego dla odcinka Limanowa - bocznica Klęczany. Zakres podstawowy tych zadań planowany jest do finansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Całe przedsięwzięcie nazywane ""Podłęże - Piekiełko" zakłada wybudowanie 58 km nowej linii kolejowej, która zacznie się we wsi Podłęże w gm. Niepołomice i skieruje na południe. W miejscowości Szczyrzyc linia się rozgałęzi i będzie biec na wschód do miejscowości Tymbark (linia 622) i na zachód do miejscowości Mszana Dolna (linia 623). W tych miejscowościach nowa linia połączy się z istniejącą 75-kilometrową linią Chabówka - Nowy Sącz (linia 104), która zostanie zmodernizowana.

Z analiz wynika, że realizacja projektu "Podłęże - Piekiełko" umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków - Zakopane, w czasie krótszym niż dwie godziny, a na odcinku Kraków Główny - Nowy Sącz, poniżej godziny.

