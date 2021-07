Małopolskie: PKP PLK ogłosiły przetargi na podstacje trakcyjne do elektryfikacji linii Chabówka-Nowy Sącz

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetargi na budowę czterech podstacji trakcyjnych, niezbędnych do elektryfikacji linii Chabówka – Nowy Sącz, wchodzącej w skład nowej trasy Podłęże - Piekiełko.

Jak wyjaśniła w czwartek Dorota Szalacha z zespołu prasowego PLK, w skład przygotowanego połączenia kolejowego zwanego potocznie "Podłęże - Piekiełko" wchodzi istniejąca trasa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, która zostanie zmodernizowana i zelektryfikowana oraz zupełnie nowy odcinek łączący Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.

Podstacje trakcyjne - niezbędne do elektryfikacji kolei - będą zbudowane na linii Chabówka - Nowy Sącz (nr 104). Ogłoszone postępowania przetargowe dotyczą opracowania dokumentacji projektowej i wybudowania czterech podstacji trakcyjnych w miejscowościach: Przymłynie, Mszana Dolna, Pisarzowa oraz Limanowa.

"Podstacja trakcyjna to obiekt elektroenergetyczny, zasilany z zewnętrznego systemu, którego podstawowym zadaniem jest zasilanie kolejowej sieci trakcyjnej na określonym odcinku linii" - wyjaśniła przedstawicielka PLK.

Dodała, że cały czas trwają prace w ramach pierwszego etapu inwestycji "Podłęże - Piekiełko". Opracowywana jest dokumentacja projektowa modernizacji linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz oraz budowy nowej trasy.

Dla linii Chabówka - Nowy Sącz sporządzono dokumentację z prac geologicznych i geotechnicznych. Przygotowano projekty budowlane dla odcinków Chabówka - Rabka Zaryte, Rabka Zaryte - Mszana Dolna - posterunek odgałęźny Fornale oraz bocznica Klęczany - Nowy Sącz. Opracowywane są projekty wykonawcze dla odcinków Chabówka - Rabka Zaryte i bocznica Klęczany - Nowy Sącz.

Przedsięwzięcie potocznie nazywane "Podłęże - Piekiełko" zakłada wybudowanie 58 km nowej linii kolejowej, która zacznie się we wsi Podłęże w gm. Niepołomice i skieruje na południe. W miejscowości Szczyrzyc linia się rozgałęzi i będzie biec na wschód do miejscowości Tymbark (linia 622) i na zachód do miejscowości Mszana Dolna (linia 623). W tych miejscowościach nowa linia połączy się z istniejącą 75-kilometrową linią Chabówka - Nowy Sącz (linia 104), która zostanie zmodernizowana.

Z analiz wynika, że realizacja projektu "Podłęże - Piekiełko" umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków - Zakopane, w czasie krótszym niż dwie godziny, a na odcinku Kraków Główny - Nowy Sącz, poniżej jednej godziny.

