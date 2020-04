Małopolskie: PLK zmodernizowały fragment linii kolejowej Tunel – Sosnowiec

PKP PLK zakończyły główne prace modernizacyjne na małopolskim odcinku linii kolejowej Tunel – Charsznica - Wolbrom – Jaroszowiec. Dzięki inwestycji wartej 158 mln zł m.in. zwiększy się prędkość pociągów.

Jak poinformowała w środę Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, zmodernizowany odcinek to małopolski fragment trasy kolejowej Tunel - Sosnowiec.

"Trasa jest przygotowana do sprawniejszego i bezpieczniejszego ruchu pociągów w stronę Tunelu lub Sosnowca" - wskazała.

Na odcinku linii kolejowej Tunel - Charsznica - Wolbrom - Jaroszowiec wymienione zostały tory wraz z siecią trakcyjną na długości 20 km, naprawione mosty oraz siedem przejazdów kolejowo-drogowych - w Wolbromiu, Zarzeczu, Chrząstowicach, Kalisiu.

Dzięki temu zwiększono prędkość pociągów między Charsznicą a Jaroszowcem Olkuskim z 40 do 120 km/h. Po modernizacji czas przejazdu pociągów między Sędziszowem w Świętokrzyskiem i stolicą woj. śląskiego - Katowicami - skrócił się o ponad kwadrans, z ok. 50 min do ok. 35 min.

"Ważnym efektem prac jest wyższy poziom obsługi podróżnych i lepsza dostępność do kolei na przystankach: Gajówka, Jeżówka, Zarzecze, Chrząstowice Olkuskie i na stacji Wolbrom. Przebudowane perony zostały wyposażone w nowe wiaty, ławki, oznakowanie i tablice informacyjne" - zaznaczyła Szalacha.

Według PLK trwają prace na śląskim fragmencie linii Tunel - Sosnowiec. Obejmują one odcinek Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Dąbrowa Górnicza Wschodnia oraz stację Sławków; koszt prac to 75 mln zł.

Do 2023 r. planowana jest także przebudowa 11 obiektów inżynieryjnych, w tym trzech wiaduktów i ośmiu przepustów na szlakach Tunel - Charsznica i Charsznica - Wolbrom.

Wszystkie te zadania prowadzone są w ramach projektu dotyczącego prac na liniach kolejowych nr 62 i 660 na odcinku Tunel - Bukowno - Sosnowiec Płd., wartego prawie 300 mln zł.