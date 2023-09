Małopolskie: PLK zmodernizują 12 przystanków na linii kolejowej z Tarnowa do Muszyny

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetargi na modernizację 12 przystanków na linii z Tarnowa do Muszyny w woj. małopolskim, prowadzącej m.in. do miejscowości uzdrowiskowych i turystycznych na południu Polski. Wszystkie obiekty mają być gotowe w 2025 roku.

Jak poinformowały PLK w piątkowym komunikacie, w ramach ogłoszonych postępowań przetargowych modernizowane będą są stacje i przystanki kolejowe znajdujące się na linii nr 96 Tarnów - Leluchów. Zlokalizowane są one w miejscowościach: Stary Sącz, Rytro, Andrzejówka, Muszyna, Barcice, Młodów, Łomnica-Zdrój, Wierchomla Wielka, Zubrzyk, Żegiestów-Zdrój, Milik, Tuchów.

Dzięki modernizacji wybudowane zostaną nowe perony w standardzie, zapewniającym lepszy komfort i dostępność do kolei wszystkich podróżnych. Przebudowane obiekty wyposażone będą w nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz odpowiednie oznakowanie. Dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się zostaną wybudowane pochylnie. Przewidziano także ścieżki dotykowe i pasy ostrzegawcze z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących.

Inwestycje PLK SA, dotyczące przystanków na linii nr 96 Tarnów - Leluchów, realizowane są w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w 2025 r.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk cytowany w komunikacie wskazał, że rządowy program przystankowy w znacznym stopniu przyczynia się do walki z wykluczeniem komunikacyjnym.

"Dzięki realizacji projektów, m. in. przy wsparciu tego programu budujemy a także dostosowujemy do nowych standardów przystanki kolejowe. Zależy nam, by Polacy mieli jak największą dostępność do kolei, do wygodnego i ekologicznego środka transportu. Z efektów naszych działań oraz z inwestycji zarządcy infrastruktury korzystają już mieszkańcy wielu regionów, w tym także Małopolski" - zaznaczył Adamczyk.

Piotr Majerczak, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych przypomniał, że program przystankowy obejmuje, w ramach listy podstawowej, 207 lokalizacji w całej Polsce, w tym 22 w Małopolsce.

W Małopolsce program przystankowy zakłada budowę dziewięciu nowych miejsc zatrzymywania się pociągów: Kraków Północ (robocza nazwa: Piastów), Kraków Kościelniki, Kraków Przylasek, Wolbrom Zachodni, Zator Park Rozrywki, Pisary, Dąbrówka Jezioro Mucharskie oraz Nowy Sącz Dąbrówka i Nowy Sącz Gorzków. Z przystanków Wolbrom Zachodni i Zator Park Rozrywki podróżni już korzystają od grudnia 2022 r. Oprócz budowy nowych obiektów, inwestycja PLK SA w województwie małopolskim, obejmuje także modernizację 13 istniejących stacji i przystanków, w tym na linii kolejowej nr 96: Stary Sącz, Rytro, Andrzejówka, Muszyna, Barcice, Młodów, Łomnica-Zdrój, Wierchomla Wielka, Zubrzyk, Żegiestów-Zdrój, Milik, Tuchów i na linii kolejowej nr 105 Muszyna - Krynica Zdrój: przystanek Muszyna Zdrój.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl