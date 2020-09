Małopolskie: Podpisano umowę na budowę obwodnicy Zatoru

Podpisana została umowa na budowę obwodnicy Zatoru w ciągu drogi wojewódzkiej 781. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na październik 2021 r., a wartość umowy wynosi prawie 23 mln zł – poinformowało w poniedziałek województwo małopolskie.

Władze samorządowe województwa zawarły umowę z wykonawcą, którym będzie przedsiębiorstwo Banimex.

"W ramach inwestycji postanie 3-km droga wojewódzka, wiadukt kolejowy o długości 30 m, a także trzy obiekty mostowe nad potokiem Rudzianka. W celu zadbania o środowisko zainstalowane zostaną m.in. ekrany akustyczne oraz przejścia dla zwierząt. Planuje się także wykonanie dróg serwisowych do obsługi przyległych terenów, chodników dla pieszych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego" - głosi komunikat samorządu.

Wicemarszałek województwa Łukasz Smółka zaznaczył, że to ważna inwestycja, realizująca plan budowy obwodnic wokół miast w Małopolsce. "Wiemy jak istotne jest odciążenie centrów miejscowości od dużego ruchu drogowego, uciążliwego w takim samym stopniu dla kierowców, jak i pieszych" - powiedział.

Inwestycja związana z budową obwodnicy rozpoczęła się we wrześniu 2016 r. Wówczas podpisana została umowa z konsorcjum firm. Wykonawca rok temu, po zakończeniu procesu projektowania pozyskał decyzję ZRID, która umożliwiła rozpoczęcie prac w terenie. Prace prowadzone były do grudnia 2019 r. Wykonano ok. 20 proc. robót.

W marcu 2020 r. odstąpiono od realizacji umowy z winy wykonawcy. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zaraz potem ogłosił nowy przetarg i wybrał wykonawcę. Obecnie podpisano umowę. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na październik przyszłego roku. Wartość umowy wynosi prawie 23 mln zł.