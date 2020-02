Małopolskie: Podpisano umowę na projekt fragmentu zachodniej obwodnicy Zielonek

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał we wtorek z firmą Your Investment umowę w sprawie budowy drugiego etapu zachodniej obwodnicy Zielonek. W przyszłości trasa ta będzie miała połączenie z projektowaną Północną Obwodnicą Krakowa.

Umowa dotyczy odcinka od węzła z Północną Obwodnica Krakowa w Zielonkach do skrzyżowania z ulicą Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach w gminie Zielonki. Firma ma wykonać projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych (w tym ZRID), pozwalających na budowę zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794.

Zadanie ma być wykonane w ciągu 18 miesięcy od zawarcia umowy. Planowany koszt opracowania dokumentacji projektowej to ponad 720 tys. zł.

Jak podkreślił wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka, obwodnica Zielonek to inwestycja, na którą mieszkańcy czekają od dawna. "Pozwoli rozładować korki i znacząco usprawni ruch drogowy w tym rejonie" - wskazał.

W zeszłym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę pierwszego etapu zachodniej obwodnicy Zielonek - w podziale na dwa zadania.

W postępowaniu tym wpłynęły dwie oferty - tańszą, prawie za 111,2 mln zł przedstawiła firma Strabag Południe, a druga oferta - Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego IMB-Podbeskidzie - opiewa na 138,4 mln zł. Obie firmy zadeklarowały wykonanie zamówienia do 30 czerwca 2023 roku i przedstawiły 84-miesięczne gwarancje na wykonane prace.

Pierwsze z zadań obejmuje odcinek od ul. Pachońskiego do granicy miasta Krakowa wraz z łącznikiem do ul. Glogera z drogi wojewódzkiej nr 794 i rozbudową ul. Glogera. Drugie dotyczy odcinka od granicy Krakowa do węzła z Północą Obwodnicą Krakowa. Obwodnica będzie drogą dwujezdniową klasy G o długości ok. 2,2 km. Termin wykonania całej trasy określono na koniec czerwca 2023 r.

Zamawiający planuje zgłosić inwestycje do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.