Małopolskie: Podpisano umowy na dwie nowe linie kolejowe z programu Kolej Plus

Umowy na budowy nowych linii kolejowych łączących Kraków z Niepołomicami i Olkuszem w woj. małopolskim zostały podpisane w poniedziałek w ramach rządowego programu Kolej Plus. Szacunkowa wartość tych projektów to ponad 500 mln zł.

Umowy zostały podpisane w Niepołomicach przez przedstawicieli spółki PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Uczestniczący w uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wskazał, że efektem podpisanych umów będzie przywrócenie połączenia kolejowego między Krakowem i Niepołomicami, które zostało zlikwidowane ponad 20 lat temu, co przysporzyło mieszkańcom perturbacji komunikacyjnych odczuwanych do dzisiaj. Z kolei planowane połączenie Olkusza z Krakowem - wskazał minister - skróci podróż między tymi miastami o kilkanaście minut i będzie bezkonkurencyjne w stosunku do samochodowej komunikacji zbiorowej.

"Jesteśmy w Niepołomicach - to połączenie kolejowe, krótkie jeżeli chodzi o jego wymiar w kilometrach, ale jakże potrzebne. Zostało zlikwidowane, choć służyło mieszkańcom (...). Teraz musimy je odbudować. To dzięki dobrej współpracy samorządu z rządem ta inwestycja zostanie zrealizowana" - zaznaczył szef resortu infrastruktury.

Jak zapowiedział Adamczyk, w Olkuszu w ramach planowanego przedsięwzięcia powstanie nowa bezkolizyjna łącznica wraz z przystankiem kolejowym.

"Dziś trzeba poświęcić 1,5 godziny na dojazd z Olkusza do Krakowa. Dzięki tej łącznicy (...) przejazd potrwa 50 minut - w takim czasie można na co dzień dojeżdżać do pracy i na uczelnie. To przewidywalność transportowa buduje komfort zamieszkiwania poza dużymi aglomeracjami" - zaznaczył minister infrastruktury i zadeklarował, że rząd nadal będzie realizował program rozbudowy połączeń komunikacyjnych, na które oczekują mieszkańcy kraju.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP PLK inwestycja w Niepołomicach będzie mieć szacunkową wartość 324 mln zł. W jej ramach planowana jest budowa 6 km jednotorowej linii kolejowej Podgrabie Wisła (linia kolejowa 95 Kraków Mydlniki - Podłęże) - Niepołomice Dworzec Autobusowy. Pociągi pojadą nią z prędkością do 80 km/h i zatrzymają się na trzech nowych przystankach: Niepołomice MAN, Niepołomice Boryczów, Niepołomice. Szacowany czas przejazdu z Niepołomic do centrum Krakowa to ok. 30 minut.

Projekt dotyczący linii Kraków - Olkusz szacowany jest na ok. 217 mln zł. Zakłada on budowę 4 km dwutorowej i zelektryfikowanej łącznicy kolejowej Borowa Górka - Pieczyska na terenie Jaworzna, pomiędzy liniami kolejowymi nr 156 (Bukowno - Jaworzno Szczakowa) i 133 (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny Osobowy). Dzięki inwestycji pociągi nie będą musiały zmieniać kierunku jazdy na stacji w Jaworznie Szczakowej. Przejazd ze stolicy Małopolski do Olkusza będzie krótszy o około kwadrans. Szybsze połączenie zyskają również mieszkańcy położonego na trasie Bukowna. Szacowany czas przejazdu na odcinku Olkusz - Bukowno - Kraków Główny to 52 min.

Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego, które jest beneficjentem programu podkreślił, że region ten stawia na kolej, o czym świadczy rekordowa frekwencja w połączeniach regionalnych, wynosząca w zeszłym roku 16,4 mln pasażerów, i liczba uruchamianych codziennie kursów - 443.

Smółka zaznaczył, że prace projektowe dotyczące nowych linii do Niepołomic i Olkusza będą poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi, aby te "przedsięwzięcia były skrojone pod mieszkańców".

Jak zapowiedział podczas briefingu prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel, proces podpisywania umów z samorządami uczestniczącymi w programie Kolej Plus dobiega końca - wszystkie powinny zostać zawarte w ciągu 2-3 tygodni.

"Program Kolej Plus to 34 projekty na iście podstawowej (...), a dziś podpisujemy 28. i 29. umowę, w piątek 30., więc zostają cztery. Mam nadzieję, ze za dwa-trzy tygodnie ten projekt będzie w pełni wdrożony" - zaznaczył prezes PLK.

Na terenie województwa małopolskiego dotacje w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. otrzymają cztery inwestycje. Oprócz linii łączących Niepołomice i Olkusz ze stolicą regionu są wśród nich także linia Kraków - Myślenice (projekt dokumentacyjny) oraz rewitalizacja linii kolejowych nr 108 i 110 na odcinku Gorlice - Jasło wraz z budową łącznicy pomiędzy tymi liniami (usprawnienie połączenia Kraków - Jasło). Łączna długość tych tras to 63 km.

W skali całego kraju program obejmuje 34 inwestycje zgłoszone przez samorządy 11 województw. Projekty dotyczą budowy, odbudowy oraz projektowania 1,2 tys. km linii kolejowych.

Zgodnie z zamierzeniami program Kolej Plus przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei - m.in. połączenia do miast, które obecnie takiej komunikacji nie mają. Nowe szlaki kolejowe mają łączyć miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi. Program zakłada odbudowę, modernizację i przywracanie do eksploatacji tych torów kolejowych, które zostały zlikwidowane, ale też budowę nowych.

W programie Kolej Plus 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów. Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

