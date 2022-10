Małopolskie: Podróżni mogą korzystać z parkingu przesiadkowego przy dworcu PKP w Krzeszowicach

Podróżni mogą już korzystać z parkingu przesiadkowego wybudowanego przez lokalny samorząd przy stacji kolejowej w Krzeszowicach (Małopolskie). Robimy wszystko, by transport kolejowy w Polsce dorównywał innym państwom Europy - wskazał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Robimy wszystko, aby transport w Polsce dorównywał infrastrukturą, ale także taborowo, innym państwom Europy" - mówił szef resortu infrastruktury podczas czwartkowej uroczystości oddania do użytku parkingu park&ride przy dworcu PKP w Krzeszowicach.

Według niego parkingi przesiadkowe przy stacjach kolejowych stanowią niezbędną infrastrukturę oczekiwaną przez pasażerów kolei.

"Jesteśmy w miejscu, gdzie nie tylko odtworzono infrastrukturę służącą do transportu kolejowego, ale samorząd we współpracy z rządem i koleją wybudował to, czego oczekują dzisiaj pasażerowie linii kolejowych - parking park&ride to dzisiaj infrastruktura towarzysząca, która pozwala nam w sposób bezproblemowy korzystać, dojeżdżając do stacji, z transportu kolejowego" - zaznaczył Adamczyk.

Jak podkreślił, stacja w Krzeszowicach przyciąga podróżnych przesiadających się tam na pociąg z obszaru o promieniu ok. 15 km. Stacja ta - wskazał minister infrastruktury - leży na ważnej linii kolejowej E30 łączącej Kraków i Katowice, która w ostatnich latach przeszła gruntowną modernizację. W czwartek obchodzony jest ponadto jubileusz 175-lecia pierwszego przejazdu pociągu tą linią pomiędzy Krakowem i Mysłowicami na Śląsku.

"Jesteśmy na linii kolejowej, która dziś obchodzi jubileusz 175 lat od pierwszego przejazdu pociągu z Krakowa do Mysłowic. Dzisiaj też cieszymy się bardzo z nowo przebudowanej, wybudowanej praktycznie w starym śladzie od podstaw, nowej linii kolejowej E30 Kraków-Katowice, jakże oczekiwanej przez ostatnie kilkanaście lat" - zaznaczył Adamczyk.

Burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk poinformował, że budowa parkingu przesiadkowego przy dworcu PKP na 146 samochodów kosztowała ok. 6 mln zł, z czego blisko 3,2 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach kontraktu wybudowano parking na 146 miejsc postojowych wraz z miejscami dla osób niepełnosprawnych, zatoki z przystankiem dla busów, zatoki postoju krótkotrwałego oraz miejsce dla taksówek. Powstały także miejsca postojowe dla rowerów z zadaszeniem i systemem zabezpieczenia przed kradzieżą oraz stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych. System informatyczny obsługujący parking zintegrowany jest z regionalnym systemem i aplikacją Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA).

W przyszłości - zapowiedział burmistrz - planowana jest rozbudowa parkingu polegająca na modernizacji sąsiedniego placu postojowego o nawierzchni szutrowej. Wtedy Krzeszowice będą dysponować ok. 400 miejscami postojowymi w sąsiedztwie dworca kolejowego.

"Bardzo dziękuję za współpracę, za to że władze samorządowe i rządowe naszego państwa widzą potrzeby tych małych miejscowości, takich jak gmina Krzeszowice, ponieważ kolej była, jest i będzie w przyszłości jednym z podstawowych narzędzi rozwoju (…). W ten sposób jesteśmy bliżej czy Katowic czy Krakowa" - mówił burmistrz podczas uroczystości.

Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka podkreślił, że Małopolska stawia na transport kolejowy, a Krzeszowice "są taką soczewką jak wygląda sprawny i nowoczesny transport kolejowy". Jak przypomniał, czas dojazdu z Krzeszowic do Krakowa wynosi obecnie ok. 20 minut i jest bardzo konkurencyjny w stosunku do transportu drogowego.

"Małopolska stawia na transport kolejowy, chcemy aby koleje w Małopolsce były ekologiczne, bezpieczne i komfortowe. Planowane są kolejne zakupy taboru, jesteśmy przygotowani jeśli chodzi o nową perspektywę środków europejskich" - zapowiedział Smółka.

