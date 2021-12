Małopolskie: Pół roku na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Zostało pół roku na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków – przypomniał we wtorek małopolski urząd marszałkowski. Dotychczas wpłynęły ponad 73 tys. takie pisma, czyli niecałe 9 proc. z wszystkich punktów adresowych w województwie.

Do końca czerwca 2022 r. właściciele budynków muszą złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W pismach trzeba określić, jakich źródeł ogrzewania się używa. Deklaracje można złożyć w swoim urzędzie gminy albo za pośrednictwem internetu. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara grzywny.

Według danych urzędu marszałkowskiego, dotychczas do bazy CEEB wpłynęły 73 tys. 403 deklaracje z Małopolski, czyli niecałe 9 proc. z wszystkich 845 tys. 480 punktów adresowych w województwie. "Wciąż więc ok. 90 proc. właścicieli budynków nie wypełniło tego obowiązku" - zwrócono uwagę w komunikacie na stronie internetowej urzędu.

Celem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest zgromadzenie danych o tym, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Taka wiedza i sporządzana na jej podstawie mapa emisyjności mają pomóc w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

"Baza pozwoli określić rejony potrzebujące szczególnie intensywnych działań związanych z wymianą źródła ciepła. Ma umożliwić także skuteczne dostosowanie programów modernizacji. CEEB w przyszłości będzie uwzględniał również informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Jest zatem narzędziem dla samorządów i administracji rządowej do skutecznego prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza" - podkreślił zastępca dyrektora Departamentu Środowiska w urzędzie marszałkowskim Piotr Łyczko.

Każdy właściciel lub zarządca budynku, zarówno mieszkalnego jak i niemieszkalnego, ma obowiązek złożenia deklaracji w wersji elektronicznej lub papierowej w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia bazy, czyli od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. w przypadku istniejących urządzeń grzewczych. W przypadku nowo powstałych urządzeń grzewczych termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek złożenia deklaracji powinien wypełnić zarządca zbiorczo dla części lub całego budynku. Do bazy należy zgłosić wszystkie używane źródła ogrzewania, takie jak sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy z wymienieniem jego typu, piec węglowy, podgrzewacz, kominek. Trzeba zarejestrować także odnawialne źródła energii: pompy ciepła, geotermię, panele słoneczne podgrzewające wodę, z wyjątkiem fotowoltaiki.

Według danych z deklaracji CEEB na grudzień 2021 r., kotły na paliwo stałe poniżej klasy 3 lub bezklasowe stanowią 41 proc. wszystkich pieców w Małopolsce, a te spełniające wymagania ekoprojektu to zaledwie 6 proc. Kominki używane są w 9 tys. 336 domach. Tymczasem zgodnie z uchwałą antysmogową dla Małopolski, do końca 2022 r. należy wymienić wszystkie źródła ciepła na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów co najmniej 3 klasy tzw. ekoprojektu.

Deklaracje do CEEB można złożyć w formie papierowej - można wypełnić formularz odręcznie i wysłać go pocztą albo doręczyć do urzędu miasta lub gminy.

Osoby, które chcą zgłosić źródła ogrzewania za pośrednictwem internetu, muszą wejść na stronę zone.gunb.gov.pl. Należy pobrać formularz zgłoszeniowy i go wypełnić. Następnie trzeba go podpisać przez profil zaufany lub e-dowód osobisty i wysłać.

