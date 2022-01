Małopolskie: Polska Strefa Inwestycji - wyższe wsparcie i niższe kryteria

Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji na terenie woj. małopolskiego mogą od 1 stycznia liczyć na wyższą pomoc regionalną i niższe kryteria - przekazał w środę Krakowski Park Technologiczny, który zarządza PSI w regionie.

Jak przypomniała Barbara Wityńska-Słącz z KPT, 1 stycznia br. zmieniły się przepisy dotyczące otrzymania ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Według niej znowelizowane przepisy ułatwiają skorzystanie z programu Polska Strefa Inwestycji dużym i średnim przedsiębiorcom. Znaczenie będzie miał rodzaj inwestycji; dodatkowo punktowane będą przedsięwzięcia związane z nowoczesnymi usługami biznesowymi, takimi jak: tworzenie oprogramowania, usługi finansowo-księgowe czy inne z zakresu IT. Przedsiębiorcy spełniający te kryteria mogą liczyć nawet na 95-proc. obniżkę obowiązkowych kosztów kwalifikowanych.

Przedstawicielka KPT przypomniała, że zostały także obniżone kryteria ilościowe dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa od przeciętnej w kraju.

"Te zmiany będą dotyczyć także nowych terenów, co oznacza, że więcej gmin w Małopolsce będzie mogło skorzystać z obniżonych kryteriów wejścia do PSI. Zmiany będą dotyczyć nie tylko miast i gmin tracących funkcje społeczno-gospodarcze, ale także gmin z nimi graniczących - w Małopolsce dotyczy to następujących miast: Chrzanów, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Zakopane, Jędrzejów" - wskazała Wityńska-Słącz.

Ponadto, duże i średnie firmy, które inwestują już w Małopolsce i chcą tutaj rozwijać swoje zakłady, mogą liczyć na dodatkowe obniżenie kryteriów wejścia do strefy.

Ustawa wprowadza także nowe kryteria jakościowe, które przedsiębiorca wybierze i zadeklaruje do spełnienia, żeby uzyskać ulgę podatkową. Wśród nich są m.in.: robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowego przedsięwzięcia, inwestycja w odnawialne źródła energii, aktywizacja zawodowa rodziców i osób z niepełnosprawnościami, wspieranie współpracy z dostawcami z regionu.

Nowelizacja ustawy - zaznaczyła przedstawicielka KPT - zbiega się w czasie z nową mapą pomocy publicznej. Od 1 stycznia 2022 r. intensywność pomocy regionalnej w Małopolsce wzrosła i wynosi: dla dużych przedsiębiorców - 40 proc.; dla średnich przedsiębiorców - 50 proc., dla małych i mikro przedsiębiorców - 60 proc.

Krakowski Park Technologiczny, który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie); wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.

W zeszłym roku spółka ta odnotowała rekordowe wyniki pod względem liczby wydanych decyzji o wsparciu i wartości planowanych inwestycji. Wydano 68 decyzji o wsparciu, nakłady inwestycyjne przekroczyły 2,559 mld zł, zadeklarowano 1127 nowych miejsc pracy.

W sumie od początku funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (2018) KPT wydał 153 decyzji o wsparciu w ramach tego programu, a nakłady planowane w Małopolsce w tym okresie to ponad 5,5 mld zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl