Małopolskie: Ponad 1 mld zł inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Ponad 1 mld zł nakładów inwestycyjnych zadeklarowali przedsiębiorcy, którzy otrzymali w tym roku decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) wydane przez Krakowski Park Technologiczny (KPT). Wydano w sumie 30 decyzji o wsparciu.

Krakowski Park Technologiczny, który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie); wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.

Jak podsumował w środę prezes KPT Wojciech Przybylski, ten rok to głównie inwestycje firm polskich, a ponad połowa to reinwestycje.

- To oznacza, że polscy przedsiębiorcy nie bali się postawić na rozwój w tych trudnych czasach i uznali ulgę podatkową w ramach Polskiej Strefy Inwestycji za sensowne i potrzebne narzędzie. Cieszymy się, że możemy im w tym pomagać - podkreślił prezes.

W sumie w tym roku Krakowski Park Technologiczny wydał 30 decyzji o wsparciu firm w oparciu o przepisy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji. Przedsiębiorcy zadeklarowali w tym czasie ponad 1 mld zł nakładów na inwestycje i utworzenie ponad 500 miejsc pracy.





Na 30 decyzji, 26 to decyzje dla firm polskich, a 17 to reinwestycje. Ponadto, 23 firmy należą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zarząd KPT jeszcze pod sam koniec roku wydał decyzje o wsparciu dla czterech przedsiębiorców. Z ulgi podatkowej zdecydowali się skorzystać: Plast-Met Automotive Systems, Fonte, Afore Polska oraz Orlen Południe.

Plast-Met Automotive Systems z branży motoryzacyjnej wybuduje halę produkcyjną i zmodernizuje wyposażenie zakładu. Inwestycja realizowana będzie w Olkuszu, a nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 114 mln zł.



Czytaj także: Krakowski Park Technologiczny szkoli samorządy chcące podnieść jakość obsługi inwestorów

Firma Fonte produkującą preformy PET do napojów rozbuduje swój zakład w Zatorze i zainwestuje blisko 26 mln zł. Z kolei Afore Polska z branży fotowoltaiki kosztem 2,6 mln zł zbuduje nową halę produkcyjną w Gorlicach.

Ostatnia wydana w tym roku decyzja o wsparciu trafiła do firmy Orlen Południe, która w Rafinerii Trzebinia zbuduje nową instalację oraz zakupi maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, co pozwoli na zwiększenie produkcji biodiesla. Spółka zadeklarowała nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 41 mln zł.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie w połowie 2018 roku, zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie - jak dotychczas - jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną.

W Małopolsce i powiecie jędrzejowskim przedsiębiorca może uzyskać od 35 proc. (duży) do 55 proc. (mały) zwrotu kosztów inwestycji w postaci ulgi podatkowej. Na rozliczenie ulgi jest 12 lat od daty wydania decyzji o wsparciu.