Małopolskie: Ponad 1 mld zł wsparcia dla samorządów

Prawie 1 mld 28 mln zł dodatkowo otrzymają małopolskie samorządy w wyniku nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostaną wypłacone w trzech transzach; pierwsza już została przekazana – podał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Jak przypomniał wojewoda podczas poniedziałkowego briefingu, nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje przekazanie samorządom w skali całego kraju dodatkowych 13,7 mld zł jeszcze w 2022 r. Pieniądze te mają m.in. zrekompensować ubytki w dochodach bieżących.

Kmita podkreślił, że przekazanie środków jeszcze w tym roku jest bardzo ważne ze względu na wzrost cen, który jest spowodowany przede wszystkim atakiem Rosji na Ukrainę.

"Cierpimy na tym wszyscy - także lokalne samorządy. Polski rząd robi wszystko, aby udało nam się wspólnymi siłami pokonać kryzys (…). Stąd też ten kolejny element w postaci systemowego wsparcia dla samorządów w realizacji ich zadań publicznych, kolejne swego rodzaju +koło ratunkowe+" - zaznaczył wojewoda małopolski.

Według niego dodatkowe środki pozwolą samorządom realizować inwestycje, w tym także te związane z energooszczędnością, jak również regulować wydatki bieżące.

"Ponad miliard złotych dla małopolskich samorządów to finansowy bufor bezpieczeństwa, to szansa w wielu przypadkach nawet na ucieczkę do przodu i zaplanowanie nowych projektów inwestycyjnych" - ocenił Kmita.

Poinformował on, że pierwsza transza środków trafiła do samorządów do końca ubiegłego tygodnia. Następne transze będą wypłacane do 30 listopada i 31 grudnia br.

Najwyższa pula dodatkowych środków w Małopolsce trafi do Krakowa - łącznie będzie to ponad 251 mln zł. Blisko 39 mln zł przeznaczono dla samorządu województwa małopolskiego, a ponad 20,5 mln złotych otrzyma Tarnów, drugie co do wielkości miasto w regionie. Prawie 19 mln zł trafi do Nowego Sącza.

Łącznie małopolskie gminy otrzymają ponad 796 mln zł, zaś powiaty - ponad 193 mln zł. Osobne środki otrzymuje też samorząd województwa (prawie 39 mln zł).

