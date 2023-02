Małopolskie: Ponad 191 mln zł z RFRD na budowę i remonty dróg lokalnych

191,7 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymają małopolskie gminy i powiaty na remonty i budowy dróg lokalnych. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział kontynuację programu w kolejnym roku.

W środę wręczono czeki potwierdzające przyznanie dofinansowania z RFRD w ramach naboru na 2023 rok. Podczas spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odebrali je przedstawiciele powiatów: krakowskiego, olkuskiego i miechowskiego oraz gmin z tych powiatów.

"W każdym z regionów naszego kraju samorządy gminne i powiatowe, ale także i duże miasta, stolice regionów oraz samorządy województw cieszą się z kolejnych środków finansowych, które wspierają inicjatywy na drogach, którymi najczęściej mieszkańcy udają się do pracy, a dzieci do szkoły" - mówił Adamczyk.

Jak podkreślił szef resortu infrastruktury, mieszkańcy w swojej codziennej aktywności korzystają przede wszystkim z dróg lokalnych, dlatego inwestycje na nich są niezmiernie potrzebne. "To oczekiwane przez pokolenia inwestycje" - wskazał Adamczyk. Przypomniał, że w ciągu czterech lat funkcjonowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przy wsparciu jego środków samorządy wybudowały lub wyremontowały ponad 18 tys. km dróg w Polsce w 13 tys. lokalizacjach.

Minister infrastruktury zachęcając samorządy do udziału w kolejnych naborach do tego programu zapowiedział, że po uwzględnieniu uwag beneficjentów wyodrębniono w nim specjalną pulę z przeznaczeniem na drobne, punktowe prace na drogach.

"W Ministerstwie Infrastruktury przygotowaliśmy też, na prośbę i apele samorządowców, kolejną nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt ten skierowany został do Sejmu i mamy nadzieję na szybką i sprawną legislację (..). Chcielibyśmy ogłosić nabór jeszcze w czerwcu-lipcu tego roku" - zapowiedział Adamczyk.

Zadeklarował, że twórcy ustawy o RFRD będą "w dalszym ciągu elastyczni, będą odbierali sygnały i starali się na tyle, na ile to potrzebne dokonywać zmian w ustawie". "Ta ustawa ma służyć przede wszystkim polskim samorządom i mieszkańców gmin i powiatów w całej Polsce" - zadeklarował Adamczyk.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita poinformował podczas spotkania, że pula z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Małopolski na 2023 rok wynosi prawie 191,7 mln zł. Wyremontowanych lub wybudowanych zostanie 218 km dróg lokalnych. 125 zadań zrealizują gminy, a 44 powiaty.

"Dzięki tym programom tu w Małopolsce możemy z całą pewnością powiedzieć, że wykluczenie komunikacyjne (…) to już powoli przeszłość" - ocenił wojewoda i przypomniał, że dzięki rządowym środkom w ciągu ostatnich pięciu lat wybudowano lub wyremontowano ponad 1,1 tys. km dróg lokalnych w całym województwie.

W ramach podziału środków na 2023 rok z Rządowego Funduszowi Rozwoju Dróg - z listy podstawowej - w Małopolsce dofinansowanie otrzymało 125 zadań gminnych i 44 zadania powiatowe. Kwota ponad 87,8 mln zł trafi do powiatów, zaś prawie 104 mln zł - do gmin. Łącznie daje to blisko 191,7 mln zł.

Na liście podstawowej znalazło się 97 nowych zadań jednorocznych z dofinansowaniem na poziomie prawie 108,4 mln zł, 12 nowych zadań wieloletnich z dofinansowaniem blisko 10 mln zł oraz 60 kontynuowanych zadań wieloletnich.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jednostki samorządu terytorialnego do 4 lutego br. mogły także składać wnioski o dofinansowanie zadań jednorocznych, polegających wyłącznie na drobnych remontach dróg powiatowych lub gminnych.

Według wojewody pula środków przewidzianych dla Małopolski w tym dodatkowym naborze to prawie 65,3 mln zł. Z 60 proc. tych środków mogą skorzystać gminy, a z 40 proc. - powiaty.

Czemu rząd nie chce u nas drugiego Berlina? Zobacz „Rządową ławę”

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl