Małopolskie: Ponad 2 mld zł na 400 projektów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

2 mld 200 mln zł trafi na realizację 400 projektów w Małopolsce w ramach 8. Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki otrzymanym od rządu środkom, samorządy m.in. wybudują nowe drogi, wyremontują szkoły i obiekty sportowe, rozbudują sieci wodociągowe.

"Ponad 2 mld 200 mln zł trafi do małopolskich samorządów na rozwój, na infrastrukturę, na to, aby mieszkańcy mogli myśleć o swojej przyszłości niekoniecznie wyjeżdżając do dużych miast. Trafi na bezpieczeństwo, aby można było szybciej pokonywać odcinki dróg - tak będzie np. w przypadku gminy Kęty, gdzie prawie 20 mln zł trafi na zakończenie budowy obwodnicy Kęt. Prawie 16 mln zł trafi do Andrychowa na przebudowę zniszczonego, wysłużonego już stadionu. Dzięki środkom przekazanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, takich lokalnych cudów w Małopolsce będzie ponad 400" - powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita na briefingu prasowym w sobotę przed Szkołą Podstawową nr 124 w Krakowie - placówka ta otrzymała prawie 30 mln zł na remont.

Poseł Małgorzata Wassermann podkreśliła, że województwo, ale i gmina Kraków, "korzysta ze środków rządowych w bardzo dużym zakresie". Jak przypomniała, w tej edycji programu samorząd mógł złożyć trzy wnioski. Gmina Kraków złożyła trzy wnioski i "otrzymała dofinansowanie na inwestycje praktycznie w 100 procentach". "To pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości buduje Polskę równomiernie, niezależnie od tego, do kogo należy władza samorządowa" - powiedziała poseł.

Gmina Miejska Kraków, oprócz środków na remont Szkoły Podstawowej nr 124, dostała 2 mln zł na modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej oraz 8 mln zł na modernizację ulicy Działkowej.

Jak poinformował wojewoda, "dotychczas w ramach Polskiego Ładu do Małopolski trafiło 5 mld 700 mln zł", a z ogłoszonymi dzisiaj 2 mld 200 mln zł - prawie 8 mld zł.

"Ogromna kwota, jednocześnie samorządy łapią oddech, ponieważ kwota, którą muszą zabezpieczyć - często to zaledwie 5 proc. wartości projektu, a nie, jak w przypadku projektów europejskich, 50 albo 30 proc.". - zauważył Łukasz Kmita.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych gminy, powiaty i miasta w całej Polsce mogły składać od 20 lipca do 16 sierpnia 2023. Program został uruchomiony w 2021 r., aby pobudzić inwestycje publiczne i gospodarkę dotkniętą ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19. Przyznane dofinansowania mogą pokryć nawet do 98 proc. kosztów danej inwestycji.