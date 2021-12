Małopolskie: Ponad 22 km dróg dwujezdniowych zrealizowanych w br.

22,2 km dróg dwujezdniowych przybyło w tym roku w woj. małopolskim – podał krakowski oddział GDDKiA. Drogowcy ukończyli m.in. drogę ekspresową S7 na odcinku Szczepanowice – Widoma oraz udostępnili dla ruchu drugą jezdnię S7 między Lubniem i Naprawą.

Jak przekazała w piątek rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut, odcinek drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice został udostępniony dla ruchu samochodowego 4 października. W ramach inwestycji m.in. wybudowano 13,1-km odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S7, węzły drogowe łączące S7 z istniejącym układem komunikacyjnym, niezbędne obiekty inżynierskie, a także drogi dojazdowe.

Trasa ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. Wybudowano dwa węzły: Szczepanowice i Widoma, 10 wiaduktów, a także przejścia dla zwierząt, przejazdy gospodarcze i estakadę o długości ponad 680 metrów nad linią kolejową, drogami powiatowymi i rzeką Szreniawą. Odcinek w systemie "zaprojektuj i zbuduj" zrealizowała firma Mota-Engil Central Europe. Koszt inwestycji wyniósł ponad 508 mln zł.

Od końca listopada kierowcy jeżdżą nowym odcinkiem dwupasmowej Zakopianki, czyli drogą S7 Lubień - Naprawa o długość 7,6 km. Wcześniej dostępna była jedna nitka drogi. Teraz na obu jezdniach ruch odbywa się dwoma pasami. Oddanie do ruchu odcinka Lubień - Naprawa nie oznacza zakończenia całej inwestycji. Wciąż są jeszcze wykonywane prace poza jezdnią, m.in. roboty ziemne i melioracyjne pod obiektami inżynierskimi. Kontynuowane są także prace przy budowie ogrodzenia trasy. Na razie podróżni nie mogą korzystać z miejsc obsługi podróżnych, gdyż tam również trwają prace wykończeniowe.

Lewa jezdnia odcinka Lubień - Naprawa była otwarta dla ruchu w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 r. Prace na drugiej nitce zostały wstrzymane z uwagi na kłopoty wykonawcy i w lipca ubiegłego roku GDDKiA odstąpiła od umowy z konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING. W grudniu ub.r. podpisano umowę na kontynuację tego zadania z firmą Strabag Infrastruktura Południe za ponad 74,5 mln zł.

W ostatnich dniach br. przekazano do użytkowania dwie jezdnie na 1,5 km odcinku drogi krajowej nr 94 od węzła Modlnica do ronda ze zjazdem na Giebułtów. Pełną funkcjonalność fragment ten uzyska na wiosnę, kiedy zostanie położona ostatnia, ścieralna warstwa nawierzchni. W ramach inwestycji rozbudowano drogę jednojezdniową do parametrów dwujezdniowej oraz przebudowano trzy skrzyżowania na ronda dwupasmowe. Koszt zadania, które realizuje Strabag Infrastruktura Południe, wynosi 35,5 mln zł.

Jak przypomniała Mikrut, w październiku br. została ukończona budowa nowego mostu na drodze krajowej nr 75 w Kurowie k. Nowego Sącza. Nowoczesny obiekt ma 602 metry długości, ponad 17 metrów szerokości i trzy pylony o wysokości 33,5 m od poziomu terenu. Inwestycję o wartości ponad 189 mln zł zrealizowano w ciągu niecałego 2,5 roku, a jej wykonawcą było polsko-węgierskie konsorcjum firm: Banimex i Hodmezovasarhelyi Utepito Korlatolt Felelossegu. W przyszłości obiekt znajdzie się na trasie tzw. "sądeczanki".

GDDKiA wybudowała również mniejsze obiekty mostowe na DK52 w Inwałdzie i na DK44 w Palczowicach. Wyremontowane zostały dwa równoległe wiadukty na A4 w Węgrzcach Wielkich i na DK94 w Olkuszu. Wyremontowano mosty na DK94 w Brzesku i na DK49 w Nowym Targu.

Krakowski oddział GDDKiA przebudował także skrzyżowania na DK75 w Maciejowej i Tęgoborzu oraz skrzyżowanie DK 49 z ul. Szaflarską w Nowym Targu. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach krajowych w Małopolsce doświetlono 152 przejścia, wybudowano chodniki i zatoki autobusowe.

Najważniejsze inwestycje w trakcie realizacji w woj. małopolskim to odcinki drogi ekspresowej S7 na północ od Krakowa: między Moczydłem na granicy województw małopolskiego i świętokrzyskiego a węzłem Miechów, od węzła Miechów do węzła Szczepanowice oraz Widoma - Kraków. Powstaje także jeden odcinek S7 na południe od stolicy Małopolski - pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą z dwukomorowym tunelem pod górą Mały Luboń o długości 2,6 km.

Na terenie Krakowa i gmin Zielonki oraz Wielka Wieś trwa budowa Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) w ciągu drogi ekspresowej S52 o długości 12,3 km. Łączna długość budowanych dróg ekspresowych - przekazała rzeczniczka GDDKiA - to 57,8 km, a koszt - ponad 2,8 mld zł.

W trakcie realizacji jest 28,3 km dróg dwujezdniowych: DK47 Rdzawka - Nowy Targ, obwodnica Oświęcimia DK44 powstająca w ramach większego zadania, S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej oraz obwodnica Brzeska w ciągu DK75 tzw. druga część łącznika z autostradą A4. Te dwie ostatnie inwestycje czekają na wydanie zezwolenia (ZRID) przez wojewodę i w 2022 r. rozpoczną się budowy. Koszt tych inwestycji wyniesie łącznie blisko 1,5 mld zł.

