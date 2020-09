Małopolskie: Ponad dwukrotnie zwiększona pula na bony dla samozatrudnionych

Ponad dwukrotnie, do 33,3 mln zł, zostanie zwiększona pula środków na bony dla samozatrudnionych – zdecydował we wtorek zarząd województwa małopolskiego.

Decyzja taka - jak powiedziano PAP w urzędzie marszałkowskim - jest m.in. odpowiedzią na krytykę przedsiębiorców oraz polityków PO, którzy mieli zastrzeżenia co do sposobu, w jaki w Małopolsce przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie grantów dla samozatrudnionych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Kwota 33,3 mln zł ma pozwolić objąć wsparciem wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w dniu 31 sierpnia, a także tych, którzy zgodnie z regulaminem konkursu zgłosili problemy w działaniu generatora, tj. drogą elektroniczną na adres helpdesk@tarcza.malopolska.pl do dnia 1 września 2020 r.

Łącznie wsparcie uzyskać będzie mogło 3699 wnioskodawców, w tym 2317, którzy złożyli wnioski 31 sierpnia oraz 1382, którzy zgłosili reklamacje na działanie systemu w sposób i w terminie określonym regulaminem naboru.

W celu zwiększenia puli środków zarząd województwa zdecydował o skorygowaniu wniosku o zmianę programu operacyjnego, będącego w trakcie uzgodnień z Komisją Europejską. Aby wesprzeć większą liczbę samozatrudnionych przesunięte zostaną środki z innych dziedzin: rozwoju mikroretencji oraz w części z rewitalizacji na obszarach wiejskich. Zmiana ta wymaga przede wszystkim akceptacji Komisji Europejskiej.

Wtorkowa decyzja poprzedzona była dokładną analizą przebiegu naboru. Przeprowadzona weryfikacja - jak podało biuro prasowe marszałka - potwierdziła wystąpienie problemów technicznych ze złożeniem wniosku, które nie były zawinione przez wnioskodawców. Weryfikacja od strony informatycznej potwierdziła również, że nie doszło do ataku przez programy służące do automatycznej wysyłki wniosków (tzw. booty). "Jednocześnie należy podkreślić, że system informatyczny wykonał swoje zadanie, tj. przyjął wnioski do wysokości 130 proc. alokacji naboru" - podkreślono w komunikacie dla mediów.

Biuro marszałka podkreśliło, że nie może być mowy o anulowaniu naboru, ale spełnione zostały przesłanki do uznania zgłoszonych reklamacji. "Zwiększenie kwoty przeznaczonej na wsparcie pozwoli na pozytywne rozpatrzenie zgłoszonych zgodnie z regulaminem reklamacji" - czytamy.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, które organizuje nabór wniosków, będzie kontaktować się w najbliższych dniach z każdym z wnioskodawców, który złożył reklamacje zgodnie z regulaminem - w celu umożliwienia złożenia wniosku. Wypłata środków nastąpi po przeprowadzeniu oceny wniosków, podpisaniu i odesłaniu umów przez wnioskodawców. Przewidywany termin wypłacania środków z bonu dla samozatrudnionych rozpocznie się w październiku, po decyzji Komisji Europejskiej o przesunięciu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zainteresowanie grantami dla samozatrudnionych było ogromne. W pierwszym etapie naboru należało założyć konto i wypełnić wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego. Uczyniło to 9 tys. 680 osób.

Samorząd województwa miał do rozdysponowania 16 mln zł, przy czym jedna osoba mogła liczyć na bezzwrotny bon rekompensacyjny w wysokości 9 tys. zł. O pomoc ubiegać mogły się osoby samozatrudnione, które prowadziły działalność gospodarczą w Małopolsce na dzień 31 grudnia 2019 roku i nie zalegały z płatnościami podatków i składek ubezpieczenia społecznego, a ich miesięczne obroty po 1 czerwca spadły z powodu pandemii Covid-19 o co najmniej 75 proc. w czerwcu lub lipcu 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r.

W drugim etapie postępowania należało złożyć uprzednio zatwierdzony wniosek. W systemie zarejestrowano łącznie 2 tys. 317 wniosków o wartości 20,8 mln zł. Zgodnie z regulaminem nabór został w tym momencie zamknięty, bo wartość wniosków przekroczyła 130 proc. sumy, który władze województwa mogły przeznaczyć na pomoc samozatrudnionym. W II etapie w ciągu 1 minuty i 36 sekund złożono 1 tys. 244 wniosków o wartości prawie 11,2 mln zł, a później w minutę 1 tys. 73 wnioski o wartości ponad 9,6 mln zł. (w sumie 2 tys. 317).