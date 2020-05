Małopolskie: Prawie 600 mln zł dla przedsiębiorców i na miejsca pracy

Już blisko 600 mln zł zostało przekazanych – za pośrednictwem urzędów pracy i ZUS – na działania związane ze wspieraniem miejsc pracy i przedsiębiorców w Małopolsce – poinformowało w czwartek biuro wojewody.

Za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy na działania związane ze wspieraniem miejsc pracy i do przedsiębiorców trafiło prawie 320,5 mln zł; za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - prawie 106 mln zł, a za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ponad 168,5 mln zł.

W czwartek w Chojniku w gminie Gromnik wojewoda małopolski Piotr Ćwik spotkał się z władzami regionu tarnowskiego oraz z przedsiębiorcą, który w ramach Tarczy antykryzysowej otrzymał trzy razy po ponad 24 tys. zł dofinansowania do opłacenia składek ZUS i wypłat dla pracowników. Na czas pandemii firma nie zawiesiła swojej działalności, ale ponieważ 70-80 proc. towaru eksportowała do Austrii, zanotowała spadek obrotów o ok. 38 proc.

Wsparcie udzielone przedsiębiorcom z regionu tarnowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie wynosi obecnie prawie 27 mln zł, w tym 23,5 mln zł to niskooprocentowane jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 2,5 mln zł to dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, a ponad 850 tys. zł to dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

"Tarcza Antykryzysowa to 312 mld złotych w skali kraju na walkę z pandemią i jej skutkami. Oprócz środków przeznaczonych na ochronę zdrowia czy inwestycje obejmuje też pakiet rozwiązań stworzony z myślą o rynku pracy. To swoisty parasol ochronny, który ma pomóc przetrwać przedsiębiorcom, zachować płynność firm i ochronić miejsca pracy. Koronawirus jest niezwykle trudnym przeciwnikiem i jego skutki odczuwamy zarówno w sferze ochrony zdrowia, jak i gospodarki" - powiedział Piotr Ćwik.

Wojewoda odniósł się także do inwestycji, które będą realizowane w regionie tarnowskim w najbliższym czasie. Jak zapowiedział, kołem zamachowym gospodarki będą inwestycje infrastrukturalne.

"Cieszę się, że sam powiat tarnowski, jak i gminy z powiatu sięgnęły po dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych" - zaznaczył. Poinformował, że z przyznanej Małopolsce na rok 2020 puli 202,5 mln zł dla regionu tarnowskiego przypadnie prawie 13 mln zł na 17 zadań.

"Na ostatniej prostej jest też realizowana w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie procedura umożliwiająca rozpoczęcie budowy obwodnicy Tuchowa. Przewidujemy, że tzw. +ZRID+ (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) uda się nam wydać najpewniej w najbliższym tygodniu. Będą to teraz szczególnie istotne inwestycje - zapowiedział wojewoda.

W czwartek Piotr Ćwik spotkał się także, w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie, z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych; wziął udział w przekazaniu nowego sprzętu służącego rozpylania różnych środków, w tym dezynfekujących przestrzeń publiczną.

Za środki pochodzące z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, uruchomionej przez marszałka województwa Witolda Kozłowskiego, zakupiono 600 sztuk opryskiwaczy o wartości ponad 1 mln zł. Druhowie z regionu tarnowskiego otrzymają łącznie 53 sztuki o wartości 95 tys. zł.