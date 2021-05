Małopolskie: Przetarg na drugi etap remontu mostu w Ostrowie - rozstrzygnięty

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie rozstrzygnął przetarg na wykonawcę drugiego etapu remontu mostu na Dunajcu w Ostrowie (Małopolskie). Wybrano najtańszą ofertę opiewającą na ponad 27,5 mln zł. Władze powiatu chcą, by nowa przeprawa była przejezdna pod koniec br.

Most w Ostrowie k. Tarnowa, znajdujący się na trasie najkrótszego połączenia między autostradą A4 i tarnowską dzielnicą Mościce, zamknięto z dnia na dzień pod koniec listopada 2019 roku z powodu fatalnego stanu technicznego zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego.

W ramach drugiego etapu inwestycji, którą zrealizuje konsorcjum firm Wolmost z Rzeszowa (lider) i Mostostal Kielce (partner) powstanie zupełnie nowa przeprawa usadowiona na wzmocnionych przyczółkach i podporach. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości blisko 38 mln zł.

Termin wykonania zadania wskazany w zamówieniu to koniec marca 2022 r., ale starosta tarnowski Roman Łucarz zapewnił, że jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą, to ruch na moście zostanie puszczony jeszcze przed końcem br. W przyszłym roku byłyby wykonywane prace wykończeniowe wraz z ponownym umiejscowieniem pod mostem rury kanalizacyjnej.

Według zapowiedzi umowa z wykonawcą ma zostać podpisana na dniach, aby pierwsze prace mogły rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu.

Inwestycja jest jednym z ważniejszych zadań w woj. małopolskim, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przewidziane wsparcie to blisko 38 mln zł, co stanowi 80 proc. wartości projektu. W tym roku na realizację tego zadania trafi niemal 12 mln zł.

Zgodnie z warunkami przetargu, w ramach drugiego etapu inwestycji, obejmującego remont drogi powiatowej wraz z remontem obiektu mostowego w miejscowości Ostrów, zaplanowano m.in.: rozbiórkę istniejących podpór i nasypów po zdemontowanym przęśle starego mostu, wykonanie podpór wraz z fundamentami, montaż konstrukcji nośnej nowego mostu, wykonanie drogi i ścieżki pieszo-rowerowej, a także montaż elementów bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia ulicznego.

W ramach inwestycji na nową przeprawę przełożone zostaną sieć telekomunikacyjna i rurociąg kanalizacji tłocznej, które w ramach pierwszego etapu zostały umieszczone na wybudowanej tymczasowej konstrukcji wsporczej. Po przełożeniu tych mediów tymczasowa konstrukcja będzie rozebrana.

Pierwszy etap remontu mostu w Ostrowie o wartości ponad 7,4 mln zł rozpoczął się we wrześniu ub.r. W większości sfinansowany został z rezerwy budżetu państwa. Zadanie wsparło także województwo małopolskie, które przeznaczyło na ten cel 1 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu tarnowskiego.

W zakresie tego zadania znalazły się m.in.: demontaż starego mostu oraz wykonanie obok niego tymczasowej konstrukcji wsporczej, na którą przełożono rurociąg kanalizacji tłocznej i sieć telekomunikacyjną.

Decyzję o natychmiastowym zamknięciu mostu w ciągu drogi powiatowej 1346K relacji Tarnów-Wierzchosławice, stanowiącego najkrótsze połączenie między A4 i tarnowską dzielnicą Mościce, podjęli pod koniec listopada 2019 r. zarząd powiatu tarnowskiego i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Podstawą była ekspertyza i opinie ekspertów z politechnik w Krakowie i Rzeszowie. Przeprawę zamknięto z powodu fatalnego stanu technicznego zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego.

