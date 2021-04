Małopolskie: Rekordowa liczba 234 projektów w głosowaniu budżetu obywatelskiego województwa

Rekordowa liczba 234 projektów została dopuszczona do głosowania w ramach 5. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Głosowanie potrwa od 14 maja do 14 czerwca 2021 roku. Do rozdysponowania jest 12 mln zł.

Iwona Gibas z zarządu województwa oceniła, że z roku na rok do urzędu marszałkowskiego wpływa coraz więcej propozycji mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - w tej edycji zgłoszono rekordową liczbę 343 projektów. Po formalnej i merytorycznej weryfikacji 234 zadania zostały dopuszczone do głosowania.

"Rosnące zainteresowanie budżetem obywatelskim województwa świadczy o tym, że Małopolanie są coraz bardziej aktywni społecznie i coraz chętniej włączają się w działalność obywatelską" - oceniła Gibas. "Trzeba przyznać, że naszym mieszkańcom nie brak pomysłowości i kreatywności" - dodała.

W obecnej edycji BO w puli zadań dopuszczonych do głosowania zdecydowanie przodują inicjatywy sportowe, których jest 104. Blisko 50 zadań związanych jest z kulturą, zaś 35 projektów ma charakter społeczno-zdrowotny. Na kolejnych miejscach są zadania edukacyjne, inwestycyjne oraz zakresu turystyki i ekologii.

W piątej edycji BO będą mogły być realizowane tylko te zadania, których szacunkowy koszt wyniesie minimalnie 50 tys. zł, a maksymalnie - 150 tys. zł.

W obecnej edycji BO, podobnie jak poprzedniej, do rozdysponowania jest 12 mln zł. Środki te rozdzielono w równych częściach między miasto Kraków i pięć subregionów: Małopolskę Zachodnią (powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski); podhalański (powiaty myślenicki, nowotarski, suski, wadowicki, tatrzański); sądecki (powiaty gorlicki, limanowski, nowosądecki i Nowy Sącz); tarnowski (powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski i Tarnów) oraz Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki).

Najwięcej zadań będą mieć do wyboru mieszkańcy subregionu Kraków - 46. Po 41 propozycji znalazło się w subregionie podhalańskim oraz Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. W subregionie sądeckim będzie można wybierać spośród 40 zadań, w subregionie Małopolski Zachodniej - 36 inicjatyw, zaś w subregionie tarnowskim - 30.

Głosowanie mieszkańców potrwa od 14 maja do 14 czerwca br. Może w nich uczestniczyć każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat. Głos można oddać na trzy sposoby: przez internet na stronie www.bo.malopolska.pl lub za pomocą karty do głosowania, którą można wrzucić do jednej z urn postawionych w 19 punktach do głosowania lub wysłać pocztą. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 22 października.

W zeszłym roku mieszkańcy do realizacji wybrali 86 projektów w ramach BO. W głosowaniu oddano ponad 227 tys. głosów.

