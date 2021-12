Małopolskie: Rozbudowany odcinek DK94 udostępniony do ruchu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w pełni udostępniła w środę kierującym podkrakowski odcinek drogi krajowej nr 94 od węzła Modlnica do ronda ze zjazdem na Giebułtów. Zgodnie z umową cała inwestycja ma zostać ukończona w maju 2022 r.

Jak wyjaśnił dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński, modernizowaną trasą można już jeździć w układzie docelowym - dwoma jezdniami, po dwa pasy ruchu na każdej. Po sezonie zimowym, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, zostanie położona jeszcze ostatnia, ścieralna warstwa nawierzchni. Wtedy trasa będzie dostępna w pełnej funkcjonalności.

Uczestniczący w uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że w ostatnim czasie dobiega końca wiele ważnych inwestycji na drogach krajowych, zarówno tych dużych związanych z ukończeniem odcinków dróg ekspresowych, jak i mniejszych, ale równie znaczących.

"To prace w mniejszym zakresie, ale jakże potrzebne i oczekiwane przez lata - takimi jest przebudowa drogi krajowej nr 94 (…). Dzisiaj GDDKiA oddaje kierowcom do użytku na czasowej organizacji ruchu bezpieczną już drogę z rondami, rozwiązując znakomicie problem wjazdu do Krakowa od strony Sosnowca i Dąbrowy Górniczej" - wskazał Adamczyk.

Przebudowywany odcinek o długości ok. 1,5 km od nowego ronda w Modlnicy do skrzyżowania w stronę miejscowości Giebułtów jest trasą dwujezdniową, tzw. klasy głównej przyspieszonej (GP). W ramach inwestycji rozbudowano drogę jednojezdniową do parametrów dwujezdniowej oraz przebudowano trzy skrzyżowania na ronda dwupasmowe. W efekcie poprawiło się bezpieczeństwo i komfort jazdy. Koszt zadania, które realizuje Strabag Infrastruktura Południe, wynosi 35,5 mln zł.

W pierwszym etapie - zakończonym w maju ub.r. - rozbudowano 715-metrowy odcinek dk 94 wraz z rondem turbinowym w Modlnicy w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową nr 2156K (ul. Ojcowską). Koszt inwestycji wyniósł ok. 14 mln zł brutto. Kolejny etap zakłada rozbudowę trasy w kierunku Szyc.

Odcinkiem drogi krajowej nr 94 między Modlnicą i Giebułtowem, zgodnie ze średniorocznym pomiarem ruchu wykonanym w 2015 r., przejeżdża ponad 20 tys. pojazdów na dobę, z czego prawie 2,3 tys. to samochody ciężarowe.

