Małopolskie: Rozpoczęła się budowa obwodnicy Zabierzowa; ma być gotowa za cztery lata

Rozpoczęła się budowa 10-kilometrowej obwodnicy Zabierzowa k. Krakowa na drodze krajowej nr 79. Jak przypomniał w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, inwestycja ta była od kilkudziesięciu lat oczekiwana przez mieszkańców i kierujących.

Wykonawcą zadania jest firma Budimex, a wartość kontraktu to prawie 676 mln zł. Planowany termin zakończenia budowy określono na sierpień 2027 roku.

W uroczystym rozpoczęciu inwestycji uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przypomniał, że przebiegająca przez centrum Zabierzowa DK79 - tzw. bytomka, która łączy Małopolskę ze Śląskiem i stanowi alternatywę dla płatnej autostrady A4 - jest wyjątkowo mocno obciążona ruchem samochodowym. Przez Zabierzów średnio dziennie przejeżdża ponad 20 tys. pojazdów, z czego 2,5 tys. to ciężarówki.

"To droga, która zawsze budzi niepokój, ale przede wszystkim nie daje gwarancji płynnego poruszania się. To droga, która często m.in. w Zabierzowie blokuje całkowicie możliwości przewozowe, to wreszcie droga, która jest praktycznie co roku oprotestowywana przez mieszkańców" - wskazał szef resortu infrastruktury.

Adamczyk zaznaczył, że nowa obwodnica będzie się łączyć z budowanymi autostradową Północną Obwodnicą Krakowa i drogą ekspresową S7. "Te rozwiązania dają możliwość płynnego ruchu tranzytowego w północno-zachodniej części Małopolski" - wskazał.

Jak oceniła wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan, rozpoczęcie budowy długo wyczekiwanej trasy to historyczny moment w dziejach tej gminy. Przypomniała, że obwodnica już 2007 r. po raz pierwszy została wpisana w rządowy program, ale przez kolejne lata nie mogła powstać ze względu na m.in. wysokie koszty przedsięwzięcia.

"Dla mnie, samorządowca, liczą się konkrety, a konkretem jest niedawne podpisanie umowy z wykonawcą i dzisiejszy dzień, kiedy symbolicznie zaczynamy budowę obwodnicy Zabierzowa (...). My już się nie możemy doczekać, kiedy za cztery lata pojedziemy nowo wybudowaną drogą" - mówiła wójt.

Dyrektor krakowskiej GDDKiA Tomasz Pałasiński wskazał, że nowa obwodnica będzie liczyć ponad 10 km długości, połączy okolice węzła Modlniczka i Rudawy. Na jej trasie powstanie m.in. siedem wiaduktów, cztery obiekty mostowe i tunel o długości 300 m.

Obwodnica Zabierzowa, zgodnie z informacjami GDDKiA, rozpocznie się przy węźle Modlniczka na S52. Przez pierwsze 3,5 km będzie trasą dwujezdniową, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. W okolicy ul. Kasztanowej będzie miał początek tunel o długości 300 m, który zostanie poprowadzony pod ul. Krakowską. Nad nim powstanie m.in. rondo i nowy układ dróg lokalnych. Wychodząc z tunelu, obwodnica odbije na północ od dzisiejszej DK79. Pierwsze skrzyżowanie na tej trasie powstanie w formie ronda, łącząc ul. Szlachecką i projektowany nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 774. Kolejne rondo pozwoli na włączenie się na obwodnicę z ul. Rodziny Pagenów i z ul. Łąkowej w Bolechowicach. Od tego miejsca droga będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

W zachodniej części obwodnica będzie przebiegała wiaduktem nad linią kolejową łączącą Kraków i Katowice. Pod wiaduktem ma zostać pozostawiona rezerwa na dwa dodatkowe tory, które mają w przyszłości połączyć obie aglomeracje. Obwodnica będzie kończyć się rondem w Rudawie, z którego zostanie rozprowadzony ruch na obecną DK79. Obok ronda powstanie stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów.

Na budowanej obwodnicy powstaną poza tunelem także cztery mosty, siedem wiaduktów i kładka dla pieszych przy ul. Kasztanowej. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym energetyczna i telekomunikacyjna oraz sieci wodno-kanalizacyjna i gazowa. Wybudowane zostaną też: odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe.

Budowę obwodnicy ma zrealizować Budimex, a wartość kontraktu to prawie 676 mln zł. Zgodnie z umową wykonawca na budowę obwodnicy ma 37 miesięcy, nie licząc przerw zimowych trwających od 16 grudnia do 15 marca. Planowany termin zakończenia budowy to sierpień 2027 roku.

Trasa powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

