Małopolskie: Rozpoczęła się przebudowa drogi w Rogowie; inwestycja ma wsparcie RFRD

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Rogów (Małopolskie) rozpoczęła się w poniedziałek. Jak przypomniał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Starosta powiatu miechowskiego Jacek Kobyłka przekazał, że przebudowie poddana zostanie droga powiatowa nr 1183K w miejscowości Rogów. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) wynosi dla tego zadania ponad 2,7 mln zł, co stanowi 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

W uroczystej inauguracji budowy uczestniczył szef resortu infrastruktury.

"Stan techniczny tej drogi jest bardzo zły, ale wreszcie doczekała się ona chwili, kiedy w przyszłym roku pojedziemy zupełnie trasą" - powiedział Adamczyk.

Jak podkreślił, remonty i budowy dróg z RFRD to realizacja deklaracji rządu Prawa i Sprawiedliwości.

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa - złożyliśmy jasną i wyraźną deklarację, że samorządy w całej Polsce, w każdym województwie, wszędzie tam gdzie pragną zrealizować zadanie na które do tej pory ich nie było stać, zostaną wsparte z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" - mówił Adamczyk.

Według szefa resortu infrastruktury w samym województwie małopolskim obecnie przy wsparciu środków z tego funduszu realizowanych jest 180 zadań drogowych, "na które mieszkańcy czekali przez lata".

W ramach naboru na rok 2022 do Małopolski z RFRD trafi pula prawie 203 mln zł na realizację 180 zadań, co przełoży się na ok. 272 km zmodernizowanych dróg.

Jak przekazał Jacek Kobyłka, powiat miechowski z tegorocznego rozdania RFRD otrzymał łącznie ponad 4,1 mln zł na dwa zadania inwestycyjne. "W ubiegłym roku również wybudowaliśmy z tego funduszu dwie drogi, o dofinansowaniu ponad 7 mln zł" - zaznaczył starosta.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl