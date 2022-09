Małopolskie: Rozpoczyna się budowa tzw. łącznika brzeskiego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała wykonawcy plac budowy dwujezdniowego tzw. łącznika brzeskiego, łączącego drogę krajową nr 75 z autostradą A4 w Małopolsce. Trasa, będąca równocześnie zachodnią obwodnicę tego miasta, ma być gotowa w 2024 r.

"Oznacza to, że część projektowa została zakończona i rozpoczyna się budowa" - wyjaśniła rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut.

Według niej po załatwieniu wszystkich formalności wykonawca przystąpi do wytyczenia geodezyjnego i przygotowania terenu do budowy. Rozpoczną też prace archeolodzy, którzy mają wskazane przez konserwatora zabytków stanowiska do przebadania.

Drugi etap tzw. łącznika brzeskiego będzie miał ok. 3 km długości. Jego trasa będzie przebiegać od ronda, które kończy pierwszy etap łącznika Brzesko (oddany do użytku w 2016 r.). Łączy on autostradę A4 z drogą krajową nr 94. Włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ulicy Adama Mickiewicza. Nowa droga od strony zachodniej ominie miasto wyprowadzając tym samym ruch tranzytowy z Brzeska w kierunku Nowego Sącza.

W listopadzie 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę drugiej części tzw. łącznika brzeskiego. Inwestycję realizuje firma Eurovia. Wartość robót to ponad 110 mln zł.

W zeszłym tygodniu wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (zrid) dla tej trasy. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności - wykonawca może od razu przystępować do prac.

Powstający tzw. łącznik brzeski jest fragmentem większego układu komunikacyjnego o charakterze ponadlokalnym. Docelowo ma połączyć autostradę A4 z nową drogą do Nowego Sącza, tzw. sądeczanką.

W ramach inwestycji zaprojektowano m.in.: wiadukt drogowy, dwa mosty drogowe przez rzekę Uszwicę, przepusty drogowe, przejścia dla zwierząt, a także ekrany akustyczne. Inwestycja jest finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego.

Według zapowiedzi GDDKiA drugi etap obwodnicy Brzeska, podobnie jak cała przyszła trasa z Brzeska do Nowego Sącza, czyli tzw. sądeczanka, będzie miał parametry dwujezdniowej drogi głównej o ruchu przyspieszonym (GP).

