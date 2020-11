Małopolskie: Rusza budowa przystanku kolejowego w Wadowicach

Ruszyły już prace przygotowawcze do budowy nowego przystanku kolejowego przy osiedlu Podhalanin w Wadowicach. PKP Polskie Linie Kolejowe chciałyby go udostępnić podróżnym jeszcze w tym roku - podała w środę Małgorzata Targosz-Storch z wadowickiego magistratu.

Przedstawicielka samorządu dodała, że powstający peron, którego koszt budowy to 933 tys. zł, będzie miał 150 m długości i 3,5 m szerokości.

"Nowy przystanek dla pasażerów zostanie oświetlony i wyposażony w m.in. wiaty, ławki, kosze na śmieci, gabloty informacyjne oraz stojaki na rowery" - powiedział burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński.

Budowa przystanku jest częścią - wycenianej na blisko 130 mln zł - modernizacji linii kolejowej 117 z Kalwarii Zebrzydowskiej przez Wadowice do Andrychowa. Według PKP PLK jeszcze w tym roku podróżni pojadą koleją z Wadowic do Andrychowa po wymienionych torach. Przebudowywane i wymieniane są przepusty, przejazdy kolejowo-drogowe, urządzenia sterowania ruchem kolejowym i perony. Inwestycja obejmuje budowę mijanki w Barwałdzie Średnim. Celem jest zwiększenie przepustowości linii i stworzenie warunków do uruchomienia dodatkowych pociągów.

Prace na linii 117 na odcinku Wadowice - Andrychów rozpoczęły się w lipcu br. Zakończyć się mają w połowie 2021 r.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel zapowiadał w lipcu br., że w dalszej perspektywie spółka zamierza zmodernizować kolejny odcinek: z Andrychowa do Bielska-Białej. "Chcemy, aby już za kilka lat można było przejechać pociągiem z Krakowa do Bielska-Białej w czasie poniżej 2 godz." - powiedział.