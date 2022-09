Małopolskie: Rusza modernizacja drogi nr 964 w gminie Niepołomice

Około rok potrwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 od Woli Batorskiej do Chobotu w gminie Niepołomice (woj. małopolskie). W środę odbyło się uroczyste przekazanie umowy głównemu wykonawcy tego zadania, firmie Strabag. Wartość inwestycji wynosi ponad 62 mln zł.

Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a środki na jej realizację pochodzą z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetów województwa małopolskiego i gminy Niepołomice.

Jak przekazał wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka, remont obejmie blisko 8 km drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od Woli Batorskiej, przez Zabierzów Bocheński, Wolę Zabierzowską po Chobot.

Zgodnie z zapowiedziami prace na tym odcinku rozpoczną się na przełomie września i października i potrwają około rok.

Zaplanowano, że jezdnia będzie dostosowana do parametrów wcześniej wyremontowanego odcinka drogi biegnącej od ronda przy magistracie w Niepołomicach do granicy z Wolą Batorską. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną skrzyżowania od Woli Batorskiej do Chobotu. Wyremontowany lub wybudowany będzie również chodnik na brakujących odcinkach.

Burmistrz Niepołomic Roman Ptak ocenił, że remont drogi wojewódzkiej nr 964 to przedsięwzięcie od dawna oczekiwane przez mieszkańców.

Podczas realizacji inwestycji - przekazał burmistrz - droga będzie przejezdna, a jadące nią pojazdy będą poruszać się w ruchu wahadłowym. Przewidziano cztery tzw. mijanki o długości około 400 metrów.

