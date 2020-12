Małopolskie: Rusza modernizacja trzech wiaduktów w Chrzanowie

5 stycznia rozpocznie się kolejna faza przebudowy wiaduktów kolejowych w Chrzanowie (Małopolskie). Modernizacji poddane zostaną trzy obiekty, co spowoduje zmiany w komunikacji drogowej w ich rejonie. Zakończenie wszystkich prac przewidziano pod koniec 2021 r.

Jak poinformowała w czwartek Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych przebudowywane będą kolejowe wiadukty przy ulicach: Krakowskiej, 29 Listopada i Kadłubek w Chrzanowie. Po modernizacji będą one większe i szersze, co zapewni sprawniejsze i bezpieczniejsze przejazdy pociągów m.in. z Trzebini do Oświęcimia.

Poszerzenie jezdni pod wiaduktami ułatwi przejazd samochodów. W miejscu jednego pasa ruchu będą dwa w obu kierunkach, co sprawi, że kierowcy płynnie przejadą pod torami kolejowymi. Dla pieszych przewidziano dwumetrowe chodniki, zapewniające bezpieczne przejścia pod obiektami.

Wykonawca rozpoczął już prace przygotowawcze, m.in. demontaż torów na obiektach, a zasadnicze prace zaplanowano od stycznia. Stare elementy obiektów będą rozbierane, po czym wybudowane zostaną nowe konstrukcje. Roboty będą wykonywane przy zachowanym ruchu pociągów.

W związku z robotami budowlanymi od 5 stycznia 2021 wprowadzona będzie nowa organizacja ruchu drogowego w obrębie wiaduktów przy ul. Kadłubek i 29 Listopada, a od 11 stycznia - przy ul. Krakowskiej. Przewidziano objazdy pod wiaduktami w ciągu ul. Siennej, Krasickiego, Sikorskiego. Do 11 stycznia możliwy będzie także przejazd ul. Krakowską. W czasie prac zapewniona będzie komunikacja pieszych. W tym celu przygotowana zostanie tymczasowa kładka w bliskim sąsiedztwie ul. 29 Listopada.

Ruch samochodów pod wiaduktami ma być wznowiony pod koniec marca 2021 r.

Zakończenie przebudowy wiaduktów przy ul. Krakowskiej, Kadłubek i 29 Listopada, planowane jest na koniec trzeciego kwartału 2021 r., a w czwartym kw. 2021 r. zakończy się remont obiektu przy ul. Zbożowej, który także jest w przebudowie.

Prace w Chrzanowie są elementem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych na trasie Trzebinia - Oświęcim o wartości 303 mln zł współfinansowanej ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycje na trasie Trzebinia - Oświęcim obejmują oprócz torów, sieci trakcyjnej i urządzeń również obiekty inżynieryjne, m.in. 22 wiadukty, a także mosty, przepusty. Po ich zakończeniu pociągi pasażerskie pojadą z prędkością 120 km/h, a towarowe - 80 km/h.