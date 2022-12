Małopolskie: Ruszają kolejne wyciągi - m.in. na Gubałówce

W weekend na Podhalu ruszają kolejne wyciągi narciarskie. Miłośnicy białego szaleństwa będą mogli od soboty szusować m.in. na Gubałówce, Polanie Szymoszkowej i Harendzie w Zakopanem oraz w Jurgowie, Kluszkowcach, na Jaworzynie Krynickiej, Słotwinach i Wierchomli.

Wyciągi na Kasprowym Wierchu w Tatrach, czyli w Dolinie Gąsienicowej i Goryczkowej, na razie stoją. Tu potrzeba jeszcze ok. 80 cm naturalnego śniegu, by umożliwić przygotowanie tras - dowiedziała się PAP u operatora wyciągu, czyli w Polskich Kolejach Linowych. Trasy na Kasprowym Wierchu leżą w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z uwagi na ochronę przyrody nie można tam sztucznie naśnieżać tras.

Od najbliższego weekendu zostaną także otwarte kolejne trasy narciarskie i koleje krzesełkowe w Białce Tatrzańskiej. Będzie tam już można korzystać z siedmiu kolejek krzesełkowych oraz ponad 6 km tras narciarskich w ośrodkach Kotelnica, Bania oraz Kaniówka.

Czynne są także ośrodki: Małe Ciche, Suche, Grapa Ski w Czarnej Górze, Kasina Ski, Tylicz Ski, Słotwiny Arena Ski i Rusiń-Ski w Bukowinie Tatrzańskiej.

Ceny skipassów na nadchodzący sezon wzrosły średnio o ok. 20 proc. w stosunku do ubiegłego sezonu. Za całodzienną jazdę w sezonie wysokim zapłacimy 155 zł, czyli o 30 zł więcej. Cena za karnet siedmiodniowy wzrosła z 680 zł do 870 zł - wynika z cennika skipassów Tatry Super Ski, obejmujących 18 największych stacji narciarskich na Podhalu.

