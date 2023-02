Małopolskie: Ruszyła budowa bezkolizyjnego przejazdu na linii LHS

Do sierpnia 2023 powinien powstać bezkolizyjny przejazd nad Linią Hutniczą Szerokotorową (LHS) w Uniejowie-Rędzinach (Małopolskie). W poniedziałek rozpoczęto budowę, która uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Jak przypomniał podczas uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiadukt drogowy w miejscowości Uniejów-Rędziny miał zostać zbudowany przed ponad 45 laty, wraz z powstaniem Linii Hutniczej Szerokotorowej o rozstawie szyn 1520 mm, która przebiega przez terytorium Polski od granicy wschodniej do terminalu przeładunkowego w Sławkowie w woj. śląskim.

W miejscowości Uniejów-Rędziny tory przecięły ówczesną drogę wojewódzką, na której zgodnie z założeniami miał powstać wiadukt. Do jego budowy nigdy nie doszło, zamiast tego kilkaset metrów dalej zbudowano tymczasową drogę wewnętrzną i prowizoryczny przejazd, który jest wykorzystywany do dziś.

Szef resortu infrastruktury ocenił, że była to "niedoróbka z czasów PRL-u". "Tutaj około 1977 roku maszyny budowlane, które pracowały przy budowie Linii Hutniczej Szerokotorowej (...) przerwały drogę bardzo ważną dla mieszkańców i wielu miejscowości w tym regionie, wykonano tymczasowy przejazd na poziomie nasypu kolejowego. Minęło bez mała 50 lat i tymczasowy przejazd jest dalej tymczasowym przejazdem, bardzo niebezpiecznym i trudnym do pokonania, szczególnie w warunkach zimowych" - wyjaśnił.

Jak podkreślił Adamczyk, zaplanowany wiadukt nad linią kolejową jest elementem budowanego w połowie lat 70 szlaku transportowego LHS. "Wreszcie bez mała po 50 latach ta budowa zostanie ukończona" - wskazał minister.

Budowa bezkolizyjnego przejazdu - dodał minister - to inicjatywa powiatu miechowskiego, gminy Charsznica i spółki zarządzającej linią LHS. Według niego zadanie to jest przykładem dobrej współpracy rządu z samorządami, który dofinansowuje inwestycje oczekiwane przez mieszkańców od wielu lat.

Starosta powiatu miechowskiego Jacek Kobyłka poinformował, że budowa skrzyżowania bezkolizyjnego drogi powiatowej Pogwizdów - Tunel z linią kolejową w miejscowości Uniejów-Rędziny będzie kosztowała około 10 mln zł, z czego 8 mln zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Zakończenie robót przewidziano w sierpniu br.

Wójt gminy Charsznica Jan Żebrak ocenił, że rozpoczęcie budowy wiaduktu nad linią LHS to szczególny, historyczny dzień, na który cała gmina czekała od dziesiątek lat.

"Dzisiaj rozpoczynamy symbolicznie tę budowę. Udało się tylko dlatego, że można było zorganizować na to wymagane środki finansowe - gdyby nie 8 mln zł, jakie dostajemy z rządowego programu na pewno by ta inwestycja nie miała szans rozpoczęcia" - zaznaczył samorządowiec.

LHS to najdłuższa linia szerokotorowa w Polsce przeznaczona do transportu towarowego. Łączy kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow z woj. śląskim. Liczy prawie 400 km i biegnie przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie. W kończącym ją Euroterminalu Sławków towary ze Wschodu mogą być przeładowywane na pociągi i samochody, które dostarczą je do odbiorców w zachodniej i południowej Europie.

Zbigniew Tracichleb, prezes PKP LHS, która zarządza infrastrukturą kolejową i realizuje przewozy w oparciu o linię LHS, zaznaczył, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych jest sprawą priorytetową dla firmy, dlatego sukcesywnie przebudowuje ona i podnosi kategorie bezpieczeństwa tego typu skrzyżowań. Na całej trasie LHS - przypomniał - znajduje się ok. 250 przejazdów różnej kategorii.

"Mamy obecnie program na ponad 40 przejazdów (…). Są to działania dla nas bardzo priorytetowe, jest to kilkadziesiąt milinów złotych, które przeznaczamy na poprawę bezpieczeństwa" - zapowiedział prezes Tracichleb.

