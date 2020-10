Małopolskie: Ruszyła budowa obwodnicy Rybnej ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych

W poniedziałek rozpoczęła się budowa obwodnicy miejscowości Rybna (Małopolskie) ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych. Jak podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, inwestycja jest przykładem na to, że koronawirus nie wstrzymał polskich budów.

"Dzięki takim inwestycjom,jak budowa obwodnicy Rybnej i ponad 2,4 tysiąca podobnych realizowanych w całym kraju z Funduszu Dróg Samorządowych, nie wygaszamy polskich budów. Covid-19 nie zatrzymuje robót realizowanych na drogach i trasach kolejowych" - zaznaczył Adamczyk, który uczestniczył w rozpoczęciu budowy.

Budowa obwodnicy Rybnej ma zostać zrealizowana w latach 2020-2022. Koszt zadania wynosi prawie 10,2 mln zł, z czego - jak poinformowała wójt Czernichowa Danuta Filipowicz - 76 proc. stanowi dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę wyasygnowały gmina Czernichów i powiat krakowski.

"Ta obwodnica jest bardzo potrzebna mieszkańcom. Od wielu lat, odkąd pamiętam, była ona w planach, ale brakowało na nią środków" - zaznaczyła Filipowicz.

Starosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka zwrócił uwagę na "modelową i partnerską" współpracę samorządów szczebla gminnego i powiatowego ze stroną rządową przy przygotowaniu inwestycji. "Bez wsparcia Funduszu Dróg Samorządowych ten projekt nie byłby możliwy" - wskazał.

W ramach zadania powstanie nowa droga o długości ok. 3,2 km od skrzyżowania z drogą powiatową K2191 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 780. Trasa będzie przebiegać we wschodniej części miejscowości, na terenach niezabudowanych. Wykonawcą inwestycji jest firma Colas Polska.

Władze gminy Czernichów już w 2017 roku uzyskały zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tego zadania, ale jego budowa nie mogła dojść do skutku z powodu kosztów przewyższających możliwości samorządu.