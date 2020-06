Małopolskie: Ruszyła budowa ścieżek rowerowych w Wadowicach

Budowa sieci tras rowerowych rozpoczęła się w Wadowicach – podała Małgorzata Targosz-Storch z tamtejszego magistratu. Do końca 2021 r. w mieście powstanie 6,5 km ścieżek. Pierwszym fragment będzie gotowy przed końcem wakacji. Koszt całej inwestycji to 9 mln zł.

"Wykonawca inwestycji, firma Probud, podzielił ją na kilku etapów, tak, aby nie czekając na zaprojektowanie i uzyskanie pozwoleń budowlanych dla całej sieci, można było ruszyć z pracami na tych odcinkach, na których pozwolenie już jest" - zakomunikowała Targosz-Storch.

Rozpoczęła się budowa pierwszego odcinka, który wiedzie wzdłuż obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej 52, od ronda gen. Waleriana Czumy do ronda gen. Władysława Andersa. Równolegle GDDKiA wymienia nawierzchnię na tym odcinku obwodnicy.

"Ten pierwszy, 700-metrowy odcinek, zostanie oddany do użytku do końca wakacji. To dopiero początek, bo - zgodnie z podpisanymi umowami - w przyszłym roku oddamy rowerzystom do użytku aż 6,5 km tras. Pierwsza pobiegnie wzdłuż całej obwodnicy oraz wału powodziowego przy drodze za siedzibą firmy Maspex, a dalej ulicami Putka oraz Zegadłowicza, kończąc się przy skręcie do pływalni Delfin. Druga powstanie po obu stronach ulicy Lwowskiej" - powiedział burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński.

Obie inwestycje zostaną zakończone w przyszłym roku. Ich łączny koszt opiewa na blisko 9 mln zł, z czego ponad połowa: 5,3 mln zł, pochodzi z dotacji unijnej w ramach programu Park&Ride.

Wadowicka sieć tras będzie skomunikowana z parkingami przy dworcach PKS i PKP, a także przy +Starej Rzeźni+ przy ul. Sienkiewicza. Powstaną tam również miejsca postojowe dla rowerów ze specjalnymi stacjami serwisowymi.