Małopolskie: Ruszyła budowa zakładu firmy Smay za ponad 82,5 mln zł w Niepołomicach

Ponad 82,5 mln zł zainwestuje firma Smay, dostarczająca rozwiązania z zakresu wentylacji i ochrony przeciwpożarowej, w budowę nowego zakładu produkcyjnego w gminie Niepołomice k. Krakowa. W piątek uroczyście wmurowano kamień węgielny pod inwestycję.

Jak poinformował burmistrz Niepołomic Roman Ptak, wmurowaniem kamienia węgielnego pod siedzibę firmy rozpoczęto pierwszy etap budowy, który potrwa nieco ponad rok i zakończy się wiosną 2022 r.

Przedsięwzięcie powstaje przy wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Zadanie polega na utworzeniu nowego zakładu produkcyjnego wyposażonego w nowoczesne i innowacyjne centra i linie produkcyjne wraz z zapleczem logistycznym, biurowo-handlowym oraz w nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe.

Grupa Smay działa na rynku od blisko 30 lat i dostarcza innowacyjne, i kompleksowe rozwiązania z zakresu wentylacji i ochrony przeciwpożarowej. Jest producentem akcesoriów, urządzeń i systemów wentylacyjnych, które spełniają najwyższe standardy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Obecnie zakład znajduje się na terenie Krakowa, firma posiada dwie hale produkcyjno-magazynowe oraz własne laboratorium badawcze.

Według przedstawicieli spółki obecne zasoby są już niewystarczające dla rozwoju firmy i nie pozwalają na wdrożenie nowych linii technologicznych.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie w połowie 2018 roku, zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie - jak dotychczas - jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną.

W sumie Krakowski Park Technologiczny od momentu wprowadzenia Polskiej Strefy Inwestycji wydał ponad 100 decyzji o wsparciu firm w oparciu o te przepisy. Od tego czasu firmy zadeklarowały blisko ok. 4,5 mld zł nakładów inwestycyjnych i utworzenie ok. 4 tys. miejsc pracy. Większość inwestycji to projekty polskie małych i średnich przedsiębiorców.

