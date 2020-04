Małopolskie: Ruszyła modernizacja trasy kolejowej Chełmek - Oświęcim

Ruszyła modernizacja trasy kolejowej z Chełmka do Oświęcimia, która jest częścią traktu między Trzebinią w Małopolsce i Czechowicami-Dziedzicami w Śląskiem. Wykonawca rozpoczął już usuwanie starych torów – zakomunikowała w piątek spółka PKP PLK.

"Prace na szlaku Chełmek - Oświęcim to kolejny etap robót na linii Trzebinia - Oświęcim - Czechowice-Dziedzice. Efektem będą krótsze podróże oraz dostępniejsze stacje i przystanki. Korzystnie zmienią się warunki przewozu towarów. Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe za ok. 800 mln zł, wspófinansowana jest z pieniędzy UE" - poinformowała Dorota Szalacha z biura prasowego PKP PLK.

Wskazała, że w kwietniu na szlaku Chełmek - Oświęcim wykonawca rozpoczął usuwanie starych torów. "To przygotowanie terenu do budowy nowych. Będą także wymienione urządzenia sterowania ruchem kolejowym i sieć trakcyjna. Prace obejmą przebudowę wiaduktów, mostów oraz przejazdów kolejowo-drogowych" - dodała.

Szalacha przypomniała, że już na przełomie roku rozpoczął się demontaż starych elementów trasy kolejowej na odcinku z Brzeszcz Kopalni do Czechowic-Dziedzic. "Aby roboty przebiegały bez szkód, zabezpieczane są skarpy nasypów z wykorzystaniem tzw. ścianek szczelnych. Prowadzone są równocześnie badania geologiczne. Roboty w terenie poprzedził etap projektowy" - wyjaśniła.

Obecnie pociągi kursują na tej trasie według rozkładu jazdy. "Niektóre składy Polregio mają zastępczą komunikację autobusową między Krzeszowicami a Oświęcimiem. Od 25 maja, w związku z naprawą nasypu na szlaku Trzebinia - Chrzanów, autobusy zapewnią przejazd na trasie z Krzeszowic do Oświęcimia albo do Chrzanowa. Szczegóły podane zostaną na stronie internetowej portalpasazera.pl, rozkład-pkp.pl oraz na stronach przewoźników" - poinformowała Dorota Szalacha.

Po zakończeniu całej inwestycji czas przejazdu z Trzebini do Czechowic-Dziedzic skróci się o ok. 30 minut. Obecnie wynosi ok. 90 minut. Pociągi pasażerskie będą mogły rozwinąć na trasie prędkość 120 km na godz., a towarowe 80 km na godz. Prace obejmą m.in. 45 km linii kolejowej, 29 wiaduktów i 17 przejazdów kolejowo-drogowych.

"Podniesienie standardów podróżowania będzie osiągnięte dzięki przebudowie dziesięciu stacji i przystanków: Chrzanów i Chrzanów Śródmieście, Chełmek Fabryka, Gorzów Chrzanowski, Oświęcim, Brzeszcze, Brzeszcze Jawiszowice, Jawiszowice Jaźnik, Dankowice oraz Kaniów. Na zmodernizowanych peronach będą nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne. Dla osób niedowidzących przewidziano system tzw. ścieżek dotykowych. W Chrzanowie i Oświęcimiu windy ułatwią komunikację podróżnym" - wyjaśniła Dorota Szalacha.

Zakończenie wszystkich robót planowane jest w 2021 r.