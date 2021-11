Małopolskie: Siedmiu chętnych na jedno mieszkanie z programu Mieszkanie Plus w Nowym Targu

Ponad siedmiu chętnych na jeden lokal zgłosiło się w naborze wniosków w Nowym Targu do rynkowej części rządowego programu Mieszkanie Plus. W sumie o 130 mieszkań aplikuje 977 chętnych. Był to 10. i ostatni nabór w tym roku na mieszkania w tym programie.

Zdaniem przedstawicieli spółki PFR Nieruchomości, która realizuje rynkową część rządowego programu, trwający przez trzy tygodnie nabór na mieszkania przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Cytowana w komunikacie Krystyna Wąchała-Malik, członek zarządu PFR Nieruchomości wskazała, że taki wynik naboru jest pochodną doskonałej lokalizacji w jakiej znajduje się inwestycja, a także atrakcyjnej oferty, która została wprowadzona na nowotarski rynek.

"Mieszkania zostaną przekazane najemcom w stanie wykończonym podstawowym, co oznacza pomalowane ściany, ułożone glazury oraz terakoty w kuchniach i łazienkach, a także biały montaż. Wystarczy wnieść swoje meble i można mieszkać" - zaznaczyła przedstawicielka PFR Nieruchomości.

Od dnia złożenia wniosku, na udokumentowanie informacji w nim zawartych potencjalni najemcy mają 30 dni. Samorząd dokona weryfikacji społecznej, która polega na nadaniu wnioskom odpowiedniej punktacji, zgodnej z kryteriami zapisanymi w uchwale Rady Miejskiej. Potem powstanie lista pierwszeństwa do mieszkań uszeregowana według zdobytych punktów.

W Nowym Targu radni zadecydowali, że pierwszeństwo w najmie będą miały m.in. osoby nieposiadające mieszkania, płacące podatki w Nowym Targu, rodziny z dziećmi, a także osoby samotnie wychowujące dzieci oraz rodziny zastępcze.

Drugi etap to weryfikacja zdolności czynszowej, czyli sprawdzenie najemcy pod kątem finansowym. Wnioskujący będą zobowiązani do wykazania miesięcznych dochodów na poziomie umożliwiającym pokrywanie zobowiązań z tytułu najmu mieszkania. Ponadto, każda osoba ubiegająca o mieszkanie zostanie sprawdzona w BIG Infomonitorze oraz Krajowym Rejestrze Długów.

Inwestycja w Nowym Targu obejmuje 130 mieszkań, dwu- i trzypokojowych, które mieszczą się w pięciopiętrowym budynku przy ul. Sikorskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie bloku znajdują się tereny rekreacyjne ciągnące się wzdłuż Białego Dunajca, a także rezerwat Bór na Czerwonem. Za realizację tego zadania odpowiada Chemobudowa-Kraków. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest na drugi kwartał 2022 r.

jak przypomniał PFR Nieruchomości, w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego powstało do tej pory 1977 mieszkań m.in. w takich miastach jak Katowice, Świdnik czy Jarocin, a kolejne pond 2,5 tysiąca jest w budowie. W 10 naborach do mieszkań, które w tym roku uruchomiła spółka PFR Nieruchomości wpłynęło ponad 12 tysięcy wniosków na blisko 2 tysiące mieszkań, co oznacza średnio sześciu chętnych na jeden lokal.

