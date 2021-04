Małopolskie: Skawina rozbuduje układ drogowy dzięki 4,4 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Blisko 4,4 mln zł pozyskała podkrakowska Skawina z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę układu drogowego w północnej części miasta, gdzie planowana jest m.in. budowa osiedla w ramach programu Mieszkanie Plus.

W piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wręczył burmistrzowi Skawiny Norbertowi Rzepisko promesę potwierdzającą przyznanie rządowych środków.

"Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie, na które czeka nasz kraj, czekają samorządy. Jest on tak skonstruowany, aby wspierać przedsięwzięcia lokalne, które bez tej pomocy nie mogłyby być zrealizowane" - zaznaczył szef resortu infrastruktury.

Jak podkreślił Adamczyk, jednym z priorytetów rządu jest dążenie do tego, aby polskie drogi, zarówno krajowe, jak i lokalne - wojewódzkie, powiatowe i gminne, były bezpieczne i przewidywalne.

Burmistrz Skawiny powiedział PAP, że łącznie zaplanowana inwestycja będzie kosztowała blisko 8,8 mln zł - złożą się na nią środki z RFRD oraz budżetu miasta. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane dwa etapy budowy dróg gminnych w północnej części miasta, między ulicami Torową Boczną, Skawińską i Za Górą. Zadanie ma być gotowe pod koniec przyszłego roku.

"To jest obszar, gdzie gmina Skawina wraz z PFR Nieruchomości planuje budowę mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. W pobliżu powstanie również kompleks sportowy (…). To teren atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów" - wskazał Norbert Rzepisko.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl