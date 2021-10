Małopolskie: Specjalistyczne auto dla Inspekcji Transportu Drogowego

Samochód specjalny, wyposażony m.in. w panele fotowoltaiczne, otrzymał we wtorek Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie. Pojazd będzie wykorzystywany do prowadzenia bieżących kontroli drogowych na terenie województwa małopolskiego.

Samochód został zakupiony ze środków wojewody małopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur, który uczestniczył we wtorkowej uroczystości przekazania pojazdu podkreślił, że będzie on na co dzień wykorzystywany przez inspektorów ITD na małopolskich drogach.

"Inspekcja Transportu Drogowego na co dzień dba o szeroko rozumiane bezpieczeństwo na polskich drogach (…), skutecznie walczy z różnymi patologiami. Na pewno ten specjalistyczny samochód będzie pomagał w skutecznej eliminacji wszelkich nieprawidłowości, które są wykrywane" - wskazał.

Inspekcja Transportu Drogowego - mówił Gajadhur - regularnie pozyskuje nowoczesne pojazdy do wykonywania swoich zadań. W zeszłym roku były to 64 specjalistyczne samochody zakupione ze środków unijnych, z których cztery trafiły do Małopolski.

Jak zapowiedział główny inspektor, wkrótce na wyposażeniu służby pojawi się także 16 mobilnych jednostek diagnostycznych, za pomocą których inspektorzy na przydrożnych parkingach będą mogli bardzo dokładnie sprawdzać stan technicznych kontrolowanych pojazdów.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita przypomniał, że jego służby wraz z inspektorami ITD regularnie podejmują działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, m.in. we wrześniu przeprowadzono ponad 50 kontroli autobusów przewożących dzieci do szkół.

"Dzięki tym kontrolom z pewnością jest bezpieczniej na małopolskich drogach, to wielka zasługa funkcjonariuszy, którzy pracują w niezwykle sprawny sposób" - ocenił wojewoda.

Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie Paweł Kucharczyk zwrócił uwagę, że cechą charakterystyczną przekazanego we wtorek samochodu są zastosowane w nim rozwiązania proekologiczne - zamontowane na dachu panele fotowoltaiczne, dzięki którym można zrezygnować z używania spalinowego agregatu prądotwórczego. "Na pokładzie jest też wiele nowoczesnych urządzeń, w tym tester diagnostyczny, dzięki któremu inspektorzy mogą zdiagnozować pojazd, tak jak na serwisie samochodowym" - wyjaśnił.

Podczas wtorkowej uroczystości w Krakowie wręczono również awanse dla czterech funkcjonariuszy małopolskiej ITD.

