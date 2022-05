Małopolskie: Środki z MKiDN na remont cmentarza z czasów I wojny światowej w Koszycach Małych

Gmina Tarnów, na terenie której znajduje się zabytkowy cmentarz z czasów I wojny światowej w Koszycach Małych (Małopolskie) pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont tej nekropolii. Prace zaplanowano w tym roku.

Jak przekazał wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, środki MKiDN w wysokości ponad 58 tys. zł pochodzą z programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju". Jest to - zaznaczył wójt - kolejne zewnętrzne dofinansowanie pozyskane na renowację nekropolii, po dotacji od Wojewody Małopolskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego.

"Całość prac konserwatorskich to koszt ok. 150 tys. zł, z czego udało się pozyskać łącznie już prawie 130 tys. środków zewnętrznych, co oznacza, że inwestycja odbędzie się przy minimalnym wkładzie własnym gminy" - poinformował Kozioł.

W ramach prac na cmentarzu wojennym nr 196 zaplanowano remont konserwatorski pomnika centralnego, muru ogrodzeniowego i słupków, murków oporowych i tarasów, nagrobków i schodów, krzyży metalowych, furtki wejściowej i przęseł ogrodzenia, a także pielęgnację zieleni. Renowacja będzie wykonana jeszcze w tym roku.

Cmentarz wojenny nr 196 w Koszycach Małych, znajdujący się w przysiółku Wola Ostrębowska został zaprojektowany przez Heinricha Scholza. Spoczywa na nim 34 żołnierzy austro-węgierskich i 52 żołnierzy rosyjskich pochowanych w czterech grobach zbiorowych i 77 pojedynczych.

Ponadto w czasie II wojny światowej w pobliskich lasach Niemcy rozstrzelali 17 osób o nieustalonej tożsamości, przywiezionych z kierunku Tarnowa. W latach sześćdziesiątych XX w. ciała ofiar ekshumowano i przeniesiono na ten cmentarz, składając w dwóch mogiłach.

Małopolska jest miejscem spoczynku żołnierzy wielu narodowości, którzy ginęli w walkach i umierali w okopach w czasie I wojny światowej. Na terenie dawnej Galicji Zachodniej powstało ok. 400 cmentarzy, upamiętniających ok. 70 tys. poległych żołnierzy, m.in.: Polaków, Austriaków, Rosjan, Niemców, Ukraińców, Węgrów i Słoweńców.

Cmentarze z I wojny światowej na terenie d. Galicji Zachodniej skrywają ciała ofiar walk toczonych w latach 1914-15. W tym okresie front broniony był przez armię austro-węgierską oraz pruską i Legiony Polskie przed naporem Rosjan. Tym ostatnim udało się podejść aż pod Kraków, ale od grudnia 1914 r. powoli byli odpychani na wschód. Decydującym starciem była bitwa pod Gorlicami - która trwała od 2 do 5 maja 1915 r., nazywana ze względu na liczbę ofiar "małym Verdun" lub "polskim Verdun".

