Małopolskie: Sweco Polska zaproponuje jak poprawić przepustowość Zakopianki na ostatnim odcinku

Sweco Polska wygrała przetarg na zaplanowanie poprawy przepustowości Zakopianki na jej ostatnim odcinku, od Szaflar do Zakopanego. Firma wykona zadanie za 3,6 mln zł – poinformowała w czwartek GDDKiA. Natężenie ruchu na ostatnim odcinku trasy wzrosło w ciągu ostatnich 5 lat o 41 proc.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaznaczyła, że jeżeli w ciągu 10 dni nie będzie odwołania od wyboru Sweco Polska w procesie przetargowym i wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania, to zostanie podpisana umowa.

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej na etapie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Te działania mają prowadzić do zaplanowania optymalizacji przepustowości drogi krajowej DK47 na odcinku Szaflary - Zakopane, czyli ostatniego odcinka popularnej Zakopianki.

"Wykonawca będzie musiał zbadać możliwość optymalizacji przepustowości przy założeniu minimalnej ingerencji w teren przyległy i zaproponować rozwiązania, które usprawnią ruch na tym odcinku DK47. Sprawdzone zostaną też możliwości budowy chodników, oświetlenia drogowego, dedykowanego oświetlenia, przejść dla pieszych i przebudowy skrzyżowań" - informuje GDDKiA.

Sweco Polska będzie miała za zadanie opracowanie analiz i prognoz ruchu, wariantów przebudowy i ewentualnej rozbudowy drogi, a także podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych. Poza tym zadaniem wykonawcy będzie przeprowadzenie badań geologicznych, hydrologicznych i inwentaryzacji przyrodniczej, a następnie uzyskanie decyzji środowiskowej.

Droga krajowa nr 47 na ok. 12-kilometrowym odcinku Szaflary - Zakopane jest jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku. Na odcinku 9,4 km przebiega w obszarze zabudowanym, gdzie zlokalizowane jest 186 zjazdów do posesji. Natężenie ruchu w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 na odcinku od Szaflar do Poronina wynosiło średnio 19,2 tys. pojazdów na dobę i wzrosło w ciągu ostatnich pięciu lat o 41 proc.

Tylko pomiędzy Poroninem a Zakopanem porusza się na dobę średnio prawie 21 tys. pojazdów. Okresowo, w czasie wzmożonego ruchu turystycznego, natężenie na drodze jest wyższe od jej przepustowości i tworzą się zatory.

Po zakończeniu w 2024 r. budowy nowej, dwujezdniowej trasy od Rdzawki do Równi Szaflarskiej w Nowym Targu, odcinek Szaflary - Zakopane będzie ostatnim jednojezdniowym odcinkiem Zakopianki.

