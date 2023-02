Małopolskie: Sześciu zainteresowanych budową obwodnicy Zatora w ciągu DK28

Sześć podmiotów złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które ma wyłonić wykonawcę obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej 28 – podał we wtorek krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Krakowska Dyrekcja zakomunikowała, że wykonawca zostanie wyłoniony w tzw. dialogu konkurencyjnym. Procedura ma trzy tury. Pierwsza z nich dobiegła końca. "GDDKiA zakończyła etap przyjmowania wniosków. Zainteresowanych realizacją budowy jest sześć podmiotów: Polaqua, Skanska, Mostostal Warszawa, PORR, a także konsorcja - Strabag Infrastruktura Południe (lider) i Strabag (partner) oraz Eurovia Polska (lider) i Warbud (partner)" - podał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Dyrekcji.

Obecnie GDDKiA wybierze spośród zainteresowanych trójkę wykonawców. Planowany czas na ocenę wniosków to 30 dni. Z nimi zostanie przeprowadzony właściwy dialog konkurencyjny.

"Ostatnia tura dialogu to przygotowanie przez GDDKiA Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie doświadczeń i informacji zebranych podczas dialogu konkurencyjnego. Do składania ofert zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy brali udział w dialogu i nie zostali wyeliminowani" - wskazał przedstawiciel krakowskiej GDDKiA.

Kacper Michna poinformował, że obwodnica Zatora budowana będzie w ramach pilotażu przy wykorzystaniu metodyki BIM (Building Information Modeling). "To nowoczesna technologia, w której stosuje się wspólne środowisko danych oraz trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów. Uwzględniają one wszystkie niezbędne informacje możliwe do wykorzystania na każdym etapie inwestycji - od projektu przez realizację po odbiór prac, a następnie utrzymanie i zarządzanie" - poinformował.

Zaznaczył, że do pilotażowego wdrożenia BIM wybrano budowę obwodnicy Zatora jako inwestycję reprezentatywną dla zadań realizowanych przez GDDKiA. "Biegnie nowym śladem i obejmuje szeroki zakres robót - drogowe, mostowe i instalacyjne" - wyjaśnił.

Michna podkreślił, że GDDKiA przy wyborze wykonawcy będzie oceniała m.in. kompetencje w zakresie BIM. Sprawdzi, czy oferenci mają doświadczenie i praktyczną umiejętność posługiwania się tą metodyką.

Nowa droga będzie miała 2,1 km długości i ominie centrum Zatora po zachodniej stronie miasta. "Będzie przebiegała od ronda na skrzyżowaniu DK44 i DW781 (ul. 1-go Maja) do stacji paliw przy DK28 (ul. Wadowicka). Odcinek będzie drogą jednojezdniową klasy GP, czyli drogą główną ruchu przyspieszonego, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku" - oznajmił Michna.

W ramach inwestycji zostaną rozbudowane fragmenty ul. Wadowickiej (DK28), ul. Gen. Sikorskiego (DW781), ul. Bugajskiej (droga powiatowa) oraz ul. Jana Pawła II i ul. Hallera (drogi gminne). Powstaną nowe szosy należące do gminy, które będą służyły do obsługi komunikacyjnej przyległego terenu. Zostanie przebudowana infrastruktura techniczna - wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna.

"Mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch przejść podziemnych pod nową drogą, którymi będzie poprowadzony ruch pieszy i rowerowy. Inwestycja została zaprojektowana tak, by zminimalizować jej wpływ na środowisko. Przewidziano jedno przejście i trzy przepusty dla zwierząt. Powstaną dwa sztuczne mokradła dla zwierząt i ekrany akustyczne" - podał Michna.

Jak dodał, droga powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Przewidywany czas budowy to lata 2024-2026.

Droga krajowa 28 biegnie południową Polską: od zachodniej części Małopolski po Medykę na granicy z Ukrainą (Podkarpacie).

