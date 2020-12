Małopolskie: Trwają prace dokumentacyjne dla obwodnic miast z rządowego programu 100 obwodnic

Trwają prace dokumentacyjne dla obwodnic miast w województwie małopolskim ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic – podała w czwartek rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut. Zgodnie z planami z programu, ma powstać siedem takich obejść.

Do programu zakwalifikowane zostały obwodnice na drogach krajowych: Piwnicznej, Limanowej, Nowego Targu, Tarnowa (wschodnia obwodnica), Wadowic, Trzebini, Makowa Podhalańskiego.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87 została podpisana w październiku 2019 roku. Do konsultacji społecznych z mieszkańcami przedstawiono trzy warianty przebiegu drogi o długości od 2 do 2,5 km. Ten etap prac ma się zakończyć w kwietniu 2022 r. Inwestycja jest częścią większego programu zakładającego udrożnienie polsko-słowackiego ruchu granicznego.

Obwodnica Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28 ma podpisaną umowę na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej. Ten etap prac zakończy się uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Trasa będzie miała ok. 5,6 km długości. Jej początek przewidziano przy ulicy Krakowskiej (kierunek Rabka), a zakończenie poprzez włączenie do istniejącej dk28 (ul. Kościuszki).

Obwodnica Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49 posiada podpisaną umowę na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcję programową. Ten etap prac zakończy się uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Zadanie ma zostać skoordynowane z trwającą obecnie rozbudową drogi krajowej nr 47 pomiędzy Rabką-Zdrój a Nowym Targiem. Obwodnica będzie wyprowadzać ruch tranzytowy, jaki koncentruje się w mieście na dk49 w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją po zjeździe z dk47.

Wschodnia Obwodnica Tarnowa w ciągu drogi krajowej nr 73 znajduje się na etapie przygotowania koncepcji programowej. W maju 2020 r. odbyły się konsultacje społeczne. Zakończenie prac koncepcyjnych planowane jest w lutym 2021 r. Inwestycja przygotowywana jest od dłuższego czasu przez GDDKiA we współpracy z miastem Tarnów. W 2018 r. wydana została dla niej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwodnica Wadowic w ciągu drogi krajowej nr 28 posiada podpisane porozumienie pomiędzy GDDKiA i gminą Wadowice o współpracy przy realizacji tego zadania. W myśl tego porozumienia gmina przygotowuje dokumentację wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i zezwolenia na realizację, natomiast GDDKiA zbuduje drogę. Umowa z wykonawcą dokumentacji została podpisana przez gminę Wadowice w lipcu br. Obwodnica ma rozładować zatory w ruchu, jakie tworzą się na drogach krajowych nr 28 (Wadowice - Sucha Beskidzka) oraz 52 (Wadowice - Kraków).

Obwodnica Trzebini w ciągu drogi krajowej nr 79 posiada podpisaną we wrześniu br. umowę na przygotowanie studium sieciowego z elementami studium korytarzowego, obejmującego odcinek autostrady A4 od węzła Balice I do węzła Mysłowice oraz odcinek drogi krajowej nr 79 od wyłączenia projektowanej obwodnicy Zabierzowa do węzła Byczyna na autostradzie A4. W ramach studium analizowane będą możliwości poprowadzenia obwodnicy Trzebini.

Obecnie trwa procedura przetargowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28 o długości ok. 5 km. Proces przygotowawczy przewidziany jest na lata 2021-2024, z kolei realizacja inwestycji będzie miała miejsce w latach 2025 - 2029.